“Me separo del cargo para colaborar con Sheinbaum”, dice Omar García Harfuch

Omar García Harfuchsesuma al equipo de Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, renunció al cargo este sábado 9 de septiembre para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de la República.

Ver más pic.twitter.com/zxgEVzQXBT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2023

En su cuenta de X expresó: “Como lo he expresado siempre, ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”.

En el mensaje agradeció a Sheinbaum, quien le dio el cargo hace 4 años, y a sus compañeras y compañeros de la policía de la Ciudad de México, “por trabajar para con absoluta determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía”.

Por la mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ya había informado sobre la renuncia de Omar García Harfuch a su cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ver más Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX. pic.twitter.com/T3gHAqlPZn — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 y es originario de Cuernavaca, Morelos. Su padre fue Javier García Paniagua, quien fungió como titular de la Dirección Federal de Seguridad y exdirigente del PRI, y de María Harfuch Hidalgo, actriz y cantante mejor conocida como María Sorté.

Es egresado en Derecho de la Universidad Continental e ingresó a la Policía Federal en 2008, como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Fue condecorado por ese organismo, de 2012 a 2014 y ascendió a coordinador Estatal de la Policía Estatal del estado de Guerrero, para luego en 2015, tomar el cargo de Titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

En el año de 2019, se hizo cargo de la jefatura de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.