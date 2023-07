Con la llegada de turistas se ha reforzado la seguridad en inmediaciones de restaurantes, bares y antros en la alcaldía Miguel Hidalgo. Con el objetivo de combatir las situaciones de riesgo, las autoridades han decidido implementar el controvertido “Operativo Cobalto”, una medida que busca proteger a los turistas y habitantes de la comunidad.

En el dispositivo participan elementos de la Policía Auxiliar en motocicletas y camionetas, mientras la vida nocturna comienza en el corazón de la Ciudad de México.

El Operativo Cobalto ha sido puesto en marcha en un esfuerzo por contener la creciente criminalidad y brindar una sensación de seguridad a los visitantes. El alcalde, quien también hace recorridos a pie para vigilar la zona, mencionó:

El objetivo del operativo es blindar el perímetro de las avenidas Masaryk, Moliere y Campos Elíseos. Zonas de mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Durante el operativo los oficiales realizan recorridos en avenidas de alta afluencia de turistas de 11 de la noche a 3 de la mañana de jueves a sábado.

Algunos residentes y turistas aplauden la medida:

Otro visitante, Jorge Hernán, de Colombia, fue a cenar con su novia sin contratiempos…

“En esta zona de Polanco me sentí muy cómodo. Me siento muy seguro, ando muy relajado. No he tenido ningún inconveniente, ningún altercado con nadie y pienso que sí ha mejorado la seguridad demasiado en esta zona”.

Jorge Hernán Turista, Colombia