Operativo en Iztapalapa: decomisan 16 toneladas de autopartes y hay un detenido

En Iztapalapa, decomisaron 16 toneladas de autopartes. Foto: @PabloVazC

En Ciudad de México (CDMX), autoridades capitalinas aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación diversa y un arma, tras ejecutar dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias de la alcaldía Iztapalapa. Un hombre fue detenido.

¿Qué se sabe del operativo en Iztapalapa, CDMX?

La operación fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a denuncias ciudadanas por la venta de autopartes presuntamente robadas en locales ubicados en la colonia Santa María Aztahuacán, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX, compartió un video de la acción contra el robo de autopartes.

Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Un juez de control autorizó las órdenes de cateo tras la presentación de pruebas obtenidas mediante labores de inteligencia, recorridos y entrevistas ciudadanas. Los operativos se realizaron en tres puntos: un domicilio y un local ubicados en avenida Jalisco, colonia Paraje, así como otro local en Santa María Aztahuacán.

Cae sujeto en Iztapalapa por presunto robo de autopartes

Durante el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años. En ese sitio se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja con 19 cartuchos útiles, dos placas de circulación (de Morelos y Estado de México), una tarjeta de circulación, un faro automotriz y aproximadamente 15 toneladas de autopartes.

En el segundo inmueble cateado se localizaron una placa de circulación de Morelos, dos tarjetas de circulación (Estado de México y Morelos) y cerca de una tonelada de autopartes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.

La SSC y la FGJ reiteraron que continuarán con la estrategia de combate al robo de vehículos y autopartes, como parte de las acciones instruidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.