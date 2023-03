Orientación vocacional: Para elegir carrera, estudiantes de licenciatura guían a los de prepa

En abril de este 2023, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que están en su último año de prepa o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), deben elegir la carrera que van a estudiar.

Arian es uno de ellos y aún no se decide sobre qué rumbo académico tomar: “más o menos sé, estoy como entre comunicaciones o ciencias políticas”, señala.

En su caso, Fernanda estudiará Medicina y Johan, Químico Farmacobiología, aunque también tienen algunas dudas.

“Yo siento que si me meto a la carrera y es demasiado pesada no voy a dar una”.

Para ayudarlos a tomar una buena decisión, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM realiza el programa “El Estudiante Orienta al Estudiante”.

El programa consiste en que alumnos de licenciatura platiquen con los de nivel bachillerato de su propia experiencia.

Esta semana, los voluntarios estuvieron en la prepa 6 de la UNAM: “tenemos bastante campo laboral, no nos vamos a morir de hambre, te lo prometo“, asegura Lesly, quien es estudiante de Químico Farmacobiología.

Andrés, estudiante del Centro de Ciencias Genómicas, ubicado en el estado de Morelos, fue otro voluntario quien, sobre su carrera, señala que “tú puedes empezar a hacer proyectos reales desde muy temprano, tanto metiéndote a un laboratorio cómo hacer una investigación“.

A Giovani la plática le ayudó a definir la carrera que va a estudiar: “Sí, me está ayudando a guiarme un poco más para conocer bien a qué se enfoca la carrera, porque si tenía dudas“.

“Una buena orientación en el bachillerato es una garantía de que el joven permanezca en la escuela, que no la abandone, que no se rezague, que no renuncie a su deseo de estudiarla”.

Telma Ríos Condado; Dirección de Orientación Educativa de la DGOAE – UNAM