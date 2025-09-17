Otra vez bajo el agua; lluvia deja severos daños en CDMX

| 21:54 | Laura González Suárez | UnoTV
Se presenta encharcamiento en colonias de Iztapalapa. FOTO: @SGIRPC_CDMX

Este martes, una fuerte lluvia en la Ciudad de México provocó inundaciones en varias alcaldías, principalmente en la zona oriente y sur. Se reportaron calles anegadas, casas afectadas y vehículos varados en importantes vialidades como Periférico, Viaducto y la zona de Coapa.

En la colonia Consejo Agrarista, en Iztapalapa, vecinos denunciaron que el agua alcanzó estacionamientos, avenidas y viviendas, ocasionando pérdidas materiales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó policías para apoyar a los afectados y ayudar con labores de desalojo. En la Unidad Habitacional Mirasoles, habitantes reportaron que el agua ingresó a sus domicilios, repitiéndose un problema constante en temporada de lluvias.

En la alcaldía Coyoacán, la colonia CTM Culhuacán resultó severamente afectada por la falta de desazolve en el sistema de drenaje, lo que provocó encharcamientos de gran magnitud. Mientras tanto, en Iztacalco y Venustiano Carranza, también se reportaron calles inundadas que complicaron la movilidad de cientos de automovilistas.

La precipitación también dejó estragos en vialidades clave como Periférico Sur y Viaducto, donde decenas de vehículos quedaron varados. En la zona de Coapa, los encharcamientos afectaron la circulación, ocasionando retrasos considerables y riesgo para los automovilistas.

En la alcaldía Xochimilco también se reportan inundaciones. El Ejército ya se dirige para calles de Santa Cruz Xochitepec para atender a los afectados.

Además hay servicio provisional de Tren Ligero, luego de una inundación en la estación Huichapan.

Llamado a la población

Protección Civil y autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar por calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Se prevé que las lluvias continúen en los próximos días debido a la temporada de precipitaciones.

