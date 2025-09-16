GENERANDO AUDIO...

Un camión de basura quedó atrapado en un socavón sobre la calle 414 y 479, colonia San Juan de Aragón 7ª Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Hasta el momento, se sabe que no hay personas heridas y que ya se espera una grúa para retirar el vehículo.

Camión de basura de la Alcaldía Gustavo A. Madero cae en socavón en avenida 14 en la Colonia Séptima Sección de Aragón. pic.twitter.com/qcwIetJqLE — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 16, 2025

El incidente revive la preocupación por los hundimientos en la capital. Apenas hace unos días, un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde el pavimento cedió de forma repentina en la calle 4 y avenida 5.

A estos hechos se suma el caso del mes pasado, cuando una mujer cayó en un megasocavón de 6 metros en la avenida Talismán, también en Gustavo A. Madero. La víctima fue rescatada por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas.

¿Por qué se originan los socavones en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), los socavones aparecen por la saturación en los colectores de drenaje. El peso y la presión del agua generan fisuras en la infraestructura y cavernas bajo el asfalto, que terminan por colapsar.

En el caso del hundimiento en Talismán, Segiagua detalló que la fuga en un colector de 1.52 metros, agravada por lluvias, reblandeció el terreno hasta provocar el hoyo de 6 metros de profundidad.

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se registraron 39 socavones en vías primarias y 91 en secundarias. Para 2025, la cifra ya alcanza los 116 hundimientos.

