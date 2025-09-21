GENERANDO AUDIO...

Tres camiones caen en socavones en menos de ocho días en CDMX. Foto: Especial.

Empieza a ser una constante que vehículos pesados caigan a socavones en la Ciudad de México, lo que evidencia un problema persistente en la infraestructura de múltiples vialidades.

Los casos más recientes se registraron en las colonias Campestre Aragón y San Juan de Aragón, ambas ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero. Con estos, suman tres camiones que caen en socavones en un lapso de ocho días.

Camión de refrescos cae en socavón en Campestre Aragón

Un camión de una empresa refresquera cayó la mañana de este sábado 20 de septiembre en un socavón cuando circulaba entre las calles Camino de la Amistad y Camino Parque Central, en la colonia Campestre Aragón.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que la llanta trasera de la unidad quedó atorada en la oquedad, por lo que se requirió el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la UGIRPC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su recuperación.

Agregó, a su vez, que se solicitó la ayuda de la alcaldía Gustavo A. Madero para la reparación del pavimento y precisó que no hubo personas lesionadas por este acontecimiento.

Camión de basura cae en socavón en San Juan de Aragón

El pasado 16 de septiembre, un camión recolector de basura cayó en un socavón en la colonia San Juan de Aragón. El hecho se registró mientras la unidad circulaba por avenida 414-A, casi esquina con avenida 479.

De acuerdo con la SGIRPC de la CDMX, las llantas izquierdas del eje trasero de la unidad se hundieron en el socavón que se formó sobre la carpeta asfáltica.

Con la ayuda de una grúa se logró la recuperación del camión y, posteriormente, se acordonó la zona para evitar futuros accidentes. En tanto, la Coordinación Territorial, indicó, se haría cargo de los trabajos de reparación.

Primer caso: camión refresquero cae en socavón de ocho metros en Iztapalapa

El pasado 13 de septiembre, un camión repartidor de refrescos cayó casi por completo en un socavón en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa. El incidente ocurrió en la calle 4 y avenida 5, donde el pavimento cedió de manera repentina.

Una grabación mostró el momento exacto en que la unidad se hundió por completo dentro del enorme agujero.

De acuerdo con las autoridades locales, las dimensiones del socavón eran de consideración, ya que tenía 8 metros de profundidad, 12 metros de longitud y 7 metros de ancho

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]