Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La cadena comercial OXXO conectó 50 tótems de videovigilancia a la red del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, como parte de un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la seguridad en los alrededores de sus tiendas.

El acuerdo fue firmado por el C5, OXXO y la empresa de seguridad privada CSCP, y permitirá la visualización en tiempo real de las imágenes captadas por las cámaras, así como la activación de alertas y protocolos de atención inmediata ante emergencias.

Integración de cámaras del OXXO a sistema de videovigilancia

En esta primera etapa, los 50 tótems se suman a los 17 mil 629 que ya forman parte del ecosistema de videovigilancia del C5.

El coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que este modelo de seguridad, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, ha contribuido a una disminución del 61% en los delitos de alto impacto entre 2019 y 2025.

Inauguración en Álvaro Obregón

Uno de los nuevos tótems fue inaugurado en la tienda OXXO ubicada en el cruce de Camino a Santa Fe y Chilenos, colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, con la presencia de Guerrero Chiprés y Alejandro Arrellano, apoderado legal de OXXO.

Difusión de líneas de emergencia

El convenio también incluye la colocación de señalética en las tiendas con la leyenda “Este negocio es aliado del C5. Videovigilancia que te cuida”, además de promover el uso de las líneas 9-1-1 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.