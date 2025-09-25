GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 25 de septiembre.

Este jueves 25 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizarán los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 15 concentraciones, dos citas agendadas, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas y manifestaciones programadas:

1. Ciudadanos en Defensa del Museo “Dolores Olmedo”

Hora : 12:00

: 12:00 Lugar : Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc

: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc Demanda : Entrega de un documento con firmas ciudadanas para frenar la construcción de un desarrollo inmobiliario en el área del Museo Dolores Olmedo.

: Entrega de un documento con firmas ciudadanas para frenar la construcción de un desarrollo inmobiliario en el área del Museo Dolores Olmedo. Aforo estimado: 50 personas

2. Comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Hora : 13:00

: 13:00 Lugar : Explanada del Auditorio “Ricardo Flores Magón”, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Alcaldía Coyoacán

: Explanada del Auditorio “Ricardo Flores Magón”, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Alcaldía Coyoacán Demanda : Entrega de firmas de apoyo a la lucha por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

: Entrega de firmas de apoyo a la lucha por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Aforo estimado: 150 personas

3. Coordinadora de Sindicatos Mexicanos por Palestina

Hora : 16:00

: 16:00 Lugar : Auditorio “Ernesto Velasco”, Sindicato Mexicano de Electricistas, Alcaldía Cuauhtémoc

: Auditorio “Ernesto Velasco”, Sindicato Mexicano de Electricistas, Alcaldía Cuauhtémoc Demanda : Expresión de solidaridad con el pueblo palestino y condena a las acciones del gobierno israelí.

: Expresión de solidaridad con el pueblo palestino y condena a las acciones del gobierno israelí. Aforo estimado: 120 personas

4. Frente Alimentario Estudiantil

Hora : Durante el día

: Durante el día Lugar : Facultad de Música de la UNAM, Alcaldía Coyoacán

: Facultad de Música de la UNAM, Alcaldía Coyoacán Demanda : Jornada de recolección de firmas y actividades de apoyo a Palestina.

: Jornada de recolección de firmas y actividades de apoyo a Palestina. Aforo estimado: 70 personas

5. Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa

Hora : 11:00

: 11:00 Lugar : Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc

: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc Demanda : Exigen avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos.

: Exigen avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos. Aforo estimado: 500 personas

6. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc

: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc Demanda : Recolección de firmas y difusión de derechos sobre el uso responsable del cannabis.

: Recolección de firmas y difusión de derechos sobre el uso responsable del cannabis. Aforo estimado: 100 personas

7. Colectivo “Laboratorio 4:20”

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Alcaldía Iztapalapa

: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Alcaldía Iztapalapa Demanda : Recolección de firmas para la despenalización del cannabis.

: Recolección de firmas para la despenalización del cannabis. Aforo estimado: 40 personas

