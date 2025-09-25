Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este jueves
Este jueves 25 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizarán los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas 15 concentraciones, dos citas agendadas, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas y manifestaciones programadas:
1. Ciudadanos en Defensa del Museo “Dolores Olmedo”
- Hora: 12:00
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Entrega de un documento con firmas ciudadanas para frenar la construcción de un desarrollo inmobiliario en el área del Museo Dolores Olmedo.
- Aforo estimado: 50 personas
2. Comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
- Hora: 13:00
- Lugar: Explanada del Auditorio “Ricardo Flores Magón”, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Alcaldía Coyoacán
- Demanda: Entrega de firmas de apoyo a la lucha por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
- Aforo estimado: 150 personas
3. Coordinadora de Sindicatos Mexicanos por Palestina
- Hora: 16:00
- Lugar: Auditorio “Ernesto Velasco”, Sindicato Mexicano de Electricistas, Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Expresión de solidaridad con el pueblo palestino y condena a las acciones del gobierno israelí.
- Aforo estimado: 120 personas
4. Frente Alimentario Estudiantil
- Hora: Durante el día
- Lugar: Facultad de Música de la UNAM, Alcaldía Coyoacán
- Demanda: Jornada de recolección de firmas y actividades de apoyo a Palestina.
- Aforo estimado: 70 personas
5. Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa
- Hora: 11:00
- Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos.
- Aforo estimado: 500 personas
6. Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Recolección de firmas y difusión de derechos sobre el uso responsable del cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas
7. Colectivo “Laboratorio 4:20”
- Hora: 10:00
- Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Alcaldía Iztapalapa
- Demanda: Recolección de firmas para la despenalización del cannabis.
- Aforo estimado: 40 personas