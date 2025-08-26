Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa preparan marcha este martes y más movilizaciones en la CDMX

| 06:50 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX para este 26 de agosto.

Este martes 26 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizarán padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital. 

En total, están previstas una marcha, 10 concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

  • Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero
    • Hora: 16:00
    • Lugar: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez
    • Demanda: Justicia, verdad y cárcel para los responsables de la desaparición de los normalistas.
    • Aforo estimado: 300 personas

Concentraciones

  • Colectivo “Hasta Encontrarles”
    • Hora: 06:15
    • Lugar: Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9) y Estación “Deportivo 18 de Marzo” (Líneas 3 y 6), para traslado hacia la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero.
    • Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas.
    • Aforo estimado: 80 personas
  • Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
    • Hora: 08:00
    • Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc
    • Demanda: Apoyo a elementos detenidos tras un altercado vial.
    • Aforo estimado: 60 personas
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora: 10:00 y 12:00
    • Lugares: Congreso de la Ciudad de México y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Centro Histórico.
    • Demanda: Espacios de consumo regulado de cannabis.
    • Aforo estimado: 100 personas
  • Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño (UNAM)
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco
    • Demanda: Rechazo al genocidio contra el pueblo palestino y rompimiento de relaciones con Israel.
    • Aforo estimado: 35 personas
  • Familiares de menor fallecida víctima de hecho de tránsito
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Gustavo A. Madero
    • Demanda: Justicia para menor fallecida en atropellamiento ocurrido en 2023.
    • Aforo estimado: 15 personas
  • Movimiento Indígena y Popular de la Ciudad de México
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Cuauhtémoc
    • Demanda: Espacios dignos para artesanos indígenas en el Centro Histórico.
    • Aforo estimado: 60 personas
  • Organizaciones en apoyo a Palestina
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez
    • Demanda: Medidas de seguridad en instalaciones del centro y rechazo al genocidio en Palestina.
    • Aforo estimado: 15 personas
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico
    • Demanda: Torneo de fútbol con enfoque de derechos para consumidores de cannabis.
    • Aforo estimado: 60 personas
  • Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Zócalo capitalino
    • Demanda: Recolección de firmas para exigir pago de intereses del Fondo de Ahorro Capitalizable.
    • Aforo estimado: 40 personas
  • Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa
    • Demanda: Justicia para persona recluida por presunta detención arbitraria.
    • Aforo estimado: 10 personas

Citas agendadas

  • Vecinos de la colonia Argentina
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Río de la Plata No. 12, Miguel Hidalgo
    • Demanda: Reparación de red de drenaje y socavón.
    • Aforo estimado: 15 personas
  • Movimiento Social por la Tierra
    • Hora: 16:00
    • Lugar: Secretaría de Salud, Polanco, Miguel Hidalgo
    • Demanda: Atención a avances en declaratoria de emergencia ambiental en Tula.
    • Aforo estimado: 60 personas

Rodadas ciclistas

  • Romeo y Julieta “Xochimilco en Bici”
    • Hora: 20:00
    • Lugar: Av. San Lorenzo No. 5, Bosque del Sur, Xochimilco
    • Destino: Parroquia del Purísimo Corazón de María, Benito Juárez
    • Aforo estimado: 20 personas
  • “Cletos Nocturnos” al Palacio Municipal de Naucalpan
    • Hora: 20:30
    • Lugar: Parque Arboledas, Benito Juárez
    • Destino: Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México
    • Aforo estimado: 20 personas

