Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa preparan marcha este martes y más movilizaciones en la CDMX
Este martes 26 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizarán padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, 10 concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero
- Hora: 16:00
- Lugar: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Justicia, verdad y cárcel para los responsables de la desaparición de los normalistas.
- Aforo estimado: 300 personas
Concentraciones
- Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:15
- Lugar: Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9) y Estación “Deportivo 18 de Marzo” (Líneas 3 y 6), para traslado hacia la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero.
- Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas.
- Aforo estimado: 80 personas
- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
- Hora: 08:00
- Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc
- Demanda: Apoyo a elementos detenidos tras un altercado vial.
- Aforo estimado: 60 personas
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00 y 12:00
- Lugares: Congreso de la Ciudad de México y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Centro Histórico.
- Demanda: Espacios de consumo regulado de cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas
- Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño (UNAM)
- Hora: 10:00
- Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco
- Demanda: Rechazo al genocidio contra el pueblo palestino y rompimiento de relaciones con Israel.
- Aforo estimado: 35 personas
- Familiares de menor fallecida víctima de hecho de tránsito
- Hora: 11:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Gustavo A. Madero
- Demanda: Justicia para menor fallecida en atropellamiento ocurrido en 2023.
- Aforo estimado: 15 personas
- Movimiento Indígena y Popular de la Ciudad de México
- Hora: 11:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Cuauhtémoc
- Demanda: Espacios dignos para artesanos indígenas en el Centro Histórico.
- Aforo estimado: 60 personas
- Organizaciones en apoyo a Palestina
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez
- Demanda: Medidas de seguridad en instalaciones del centro y rechazo al genocidio en Palestina.
- Aforo estimado: 15 personas
- Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico
- Demanda: Torneo de fútbol con enfoque de derechos para consumidores de cannabis.
- Aforo estimado: 60 personas
- Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
- Hora: 13:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Demanda: Recolección de firmas para exigir pago de intereses del Fondo de Ahorro Capitalizable.
- Aforo estimado: 40 personas
- Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa
- Demanda: Justicia para persona recluida por presunta detención arbitraria.
- Aforo estimado: 10 personas
Citas agendadas
- Vecinos de la colonia Argentina
- Hora: 13:00
- Lugar: Río de la Plata No. 12, Miguel Hidalgo
- Demanda: Reparación de red de drenaje y socavón.
- Aforo estimado: 15 personas
- Movimiento Social por la Tierra
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Salud, Polanco, Miguel Hidalgo
- Demanda: Atención a avances en declaratoria de emergencia ambiental en Tula.
- Aforo estimado: 60 personas
Rodadas ciclistas
- Romeo y Julieta “Xochimilco en Bici”
- Hora: 20:00
- Lugar: Av. San Lorenzo No. 5, Bosque del Sur, Xochimilco
- Destino: Parroquia del Purísimo Corazón de María, Benito Juárez
- Aforo estimado: 20 personas
- “Cletos Nocturnos” al Palacio Municipal de Naucalpan
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque Arboledas, Benito Juárez
- Destino: Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México
- Aforo estimado: 20 personas