Movilizaciones en CDMX para este 26 de agosto.

Este martes 26 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizarán padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 10 concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero Hora: 16:00 Lugar: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez Demanda: Justicia, verdad y cárcel para los responsables de la desaparición de los normalistas. Aforo estimado: 300 personas



Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Hora: 06:15 Lugar: Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9) y Estación “Deportivo 18 de Marzo” (Líneas 3 y 6), para traslado hacia la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero. Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas. Aforo estimado: 80 personas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Hora: 08:00 Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc Demanda: Apoyo a elementos detenidos tras un altercado vial. Aforo estimado: 60 personas

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 10:00 y 12:00 Lugares: Congreso de la Ciudad de México y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Centro Histórico. Demanda: Espacios de consumo regulado de cannabis. Aforo estimado: 100 personas

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño (UNAM) Hora: 10:00 Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco Demanda: Rechazo al genocidio contra el pueblo palestino y rompimiento de relaciones con Israel. Aforo estimado: 35 personas

Familiares de menor fallecida víctima de hecho de tránsito Hora: 11:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Gustavo A. Madero Demanda: Justicia para menor fallecida en atropellamiento ocurrido en 2023. Aforo estimado: 15 personas

Movimiento Indígena y Popular de la Ciudad de México Hora: 11:00 Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Cuauhtémoc Demanda: Espacios dignos para artesanos indígenas en el Centro Histórico. Aforo estimado: 60 personas

Organizaciones en apoyo a Palestina Hora: 11:00 Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez Demanda: Medidas de seguridad en instalaciones del centro y rechazo al genocidio en Palestina. Aforo estimado: 15 personas

Colectiva “Hijas de la Cannabis” Hora: 12:00 Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico Demanda: Torneo de fútbol con enfoque de derechos para consumidores de cannabis. Aforo estimado: 60 personas

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México Hora: 13:00 Lugar: Zócalo capitalino Demanda: Recolección de firmas para exigir pago de intereses del Fondo de Ahorro Capitalizable. Aforo estimado: 40 personas

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” Hora: Durante el día Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa Demanda: Justicia para persona recluida por presunta detención arbitraria. Aforo estimado: 10 personas



Citas agendadas

Vecinos de la colonia Argentina Hora: 13:00 Lugar: Río de la Plata No. 12, Miguel Hidalgo Demanda: Reparación de red de drenaje y socavón. Aforo estimado: 15 personas

Movimiento Social por la Tierra Hora: 16:00 Lugar: Secretaría de Salud, Polanco, Miguel Hidalgo Demanda: Atención a avances en declaratoria de emergencia ambiental en Tula. Aforo estimado: 60 personas



Rodadas ciclistas

Romeo y Julieta “Xochimilco en Bici” Hora: 20:00 Lugar: Av. San Lorenzo No. 5, Bosque del Sur, Xochimilco Destino: Parroquia del Purísimo Corazón de María, Benito Juárez Aforo estimado: 20 personas

“Cletos Nocturnos” al Palacio Municipal de Naucalpan Hora: 20:30 Lugar: Parque Arboledas, Benito Juárez Destino: Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México Aforo estimado: 20 personas



