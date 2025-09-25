GENERANDO AUDIO...

Foto: Alberto Rodríguez

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, madres y padres de los estudiantes se manifestaron este jueves frente al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México (CDMX).

Lanzan camión contra reja del Campo Militar

Los normalistas utilizaron un camión para derribar la reja del Campo Militar. Además, lanzaron petardos. La unidad, por los cuetones, se incendió. A lo lejos, personal castrense permaneció en resguardo sin intervenir en las acciones.

Fuerte manifestación

Tras concluir su mitin, algunos normalistas iniciaron a lanzar petardos y utilizaron un camión de mudanzas, para romper la reja de la entrada principal de la zona militar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con extintores, controlaron las llamas de la unidad.

La acción duró unos 20 minutos. La unidad presuntamente fue secuestrada por los normalistas para usarlo contra la reja. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Con pancartas, consignas y el grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, las familias exigieron al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas la entrega de toda la información relacionada con la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados en Iguala.

Los manifestantes señalaron que, a más de una década, el Ejército continúa ocultando datos clave para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de sus hijos. Recordaron que el caso sigue siendo una herida abierta en México y que las autoridades no han cumplido con las promesas de verdad y justicia.

Durante la protesta también participaron colectivos estudiantiles y organizaciones civiles, quienes expresaron solidaridad con los padres y madres de los 43. La movilización se enmarca en las actividades conmemorativas por el aniversario 11 de la desaparición, que incluyen marchas y actos públicos en distintos puntos del país.

Las familias advirtieron que mantendrán su lucha hasta que se conozca el destino de los normalistas y se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

