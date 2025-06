Prometieron un pago por repartir acordeones que inducían al voto en la elección judicial. Y decenas de personas hicieron fila frente a una casa en Azcapotzalco para cobrar.

El domicilio, ubicado en el número 395 de Avenida Azcapotzalco, se convirtió en un centro improvisado de pagos. Ahí, mujeres y hombres llegaron con su credencial de elector en mano, buscando el dinero que les ofrecieron, algunos lograron cobrar hasta $2500 pesos

Algunos sí lograron cobrar. Otros, como un grupo de mujeres, se quedaron sin pago. La frustración era evidente:

La mecánica era clara: verificaban sus datos en listas, y si estaban registrados, pasaban a una sala con sillas metálicas. Ahí les daban un sobre amarillo con los billetes.

Un encargado explicó que quienes debían pagar ya se habían ido, y pidió esperar al día siguiente para nuevas indicaciones.

A unos metros, Servidores de la Nación organizaban una asamblea. Una de ellos, con chaleco de la Alcaldía Azcapotzalco, admitió haber entregado acordeones.

“También me tocó… pero a mí no me dieron nada porque se supone que ya recibo un apoyo mensual”, dijo.