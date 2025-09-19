Palestina MX encabeza movilizaciones este viernes en la CDMX
Este viernes 19 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevantes es la que se realizará Palestina MX, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas tres marchas, 15 concentraciones, tres citas agendadas, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas
Convención de la CDMX
- Hora: 10:00 h
- Lugar de inicio: Plaza de las Tres Culturas (Cuauhtémoc)
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Acceso a vivienda digna para damnificados.
- Aforo estimado: 100 personas
Palestina MX
- Hora: 16:00 h
- Inicio: Fuente de Petróleos (Miguel Hidalgo)
- Destino: Senado de la República
- Demanda: Levantamiento del embargo contra Palestina y ruptura del TLC con Israel.
- Aforo estimado: 300 personas
Movimiento Urbano Popular
- Hora: 16:00 h
- Inicio: Plaza de las Tres Culturas (Cuauhtémoc)
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Derecho a la ciudad y vivienda digna.
- Aforo estimado: 400 personas
Concentraciones
Comité Tlatelolco “19 de Septiembre 1985”
- Hora: Desde las 6:00 h
- Lugares:
- Monumento al Edificio “Nuevo León”
- Plaza de las Tres Culturas
- Actividades destacadas:
- Ceremonia “Tlamanali”
- Cine comunitario a las 19:30 h
- Demanda: Homenaje a víctimas del 19S.
- Aforo estimado: 200 personas
Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Senado de la República
- Demanda: Solidaridad con Palestina.
- Aforo estimado: 150 personas
Junta Organizadora 40 Años sin Respuesta
- Hora: 07:00 h
- Lugar: Centro de Educación para las Mujeres Trabajadoras A.C.
- Demanda: Reconocimiento a víctimas del 19S y recuperación de la memoria.
- Aforo estimado: 80 personas
Colectivo “Laboratorio 4:20”
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez
- Demanda: Legalización del cannabis.
- Aforo estimado: 40 personas
Colectivo “Bike Bike”
- Hora: Desde las 11:00 h hasta las 22:00 h
- Lugar: Deportivo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco
- Actividades:
- Rodada ciclista
- Exhibiciones y tomas culturales
- Aforo estimado: 100 personas
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00 h
- Lugares:
- Parque Francisco Primo de Verdad
- Jardín “Luis Pasteur”
- Demanda: Espacios regulados para consumo de cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas
Movimiento de Familias Damnificadas del 19S
- Hora: 12:30 h
- Lugar: Zócalo capitalino
- Demanda: Reconstrucción digna para afectados del 19S.
- Aforo estimado: 250 personas
Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Conjunto Multifamiliar Tlalpan, Coyoacán
- Demanda: Defensa del patrimonio y acceso a vivienda.
- Aforo estimado: 100 personas
Familiares y Amigos de Fotoperiodistas Fallecidos
- Hora: 13:00 h
- Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial, Doctores
- Demanda: Justicia por muertes tras evento en Parque Bicentenario.
- Aforo estimado: 80 personas
Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac
- Hora: 15:00 h
- Lugar: Estación Garibaldi/Lagunilla (Líneas 8 y B del Metro)
- Demanda: Vivienda digna y programas de emergencia.
- Aforo estimado: 250 personas
Grupo de Acción Revolucionaria
- Hora: 15:00 h
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Demanda: Explotación laboral en universidades.
- Aforo estimado: 50 personas