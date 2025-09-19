GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 19 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 19 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevantes es la que se realizará Palestina MX, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas tres marchas, 15 concentraciones, tres citas agendadas, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Convención de la CDMX

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar de inicio: Plaza de las Tres Culturas (Cuauhtémoc)

Plaza de las Tres Culturas (Cuauhtémoc) Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Acceso a vivienda digna para damnificados.

Acceso a vivienda digna para damnificados. Aforo estimado: 100 personas

Palestina MX

Hora: 16:00 h

16:00 h Inicio: Fuente de Petróleos (Miguel Hidalgo)

Fuente de Petróleos (Miguel Hidalgo) Destino: Senado de la República

Senado de la República Demanda: Levantamiento del embargo contra Palestina y ruptura del TLC con Israel.

Levantamiento del embargo contra Palestina y ruptura del TLC con Israel. Aforo estimado: 300 personas

Movimiento Urbano Popular

Hora: 16:00 h

16:00 h Inicio: Plaza de las Tres Culturas (Cuauhtémoc)

Plaza de las Tres Culturas (Cuauhtémoc) Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Derecho a la ciudad y vivienda digna.

Derecho a la ciudad y vivienda digna. Aforo estimado: 400 personas

Concentraciones

Comité Tlatelolco “19 de Septiembre 1985”

Hora: Desde las 6:00 h

Desde las 6:00 h Lugares: Monumento al Edificio “Nuevo León” Plaza de las Tres Culturas

Actividades destacadas: Ceremonia “Tlamanali” Cine comunitario a las 19:30 h

Demanda: Homenaje a víctimas del 19S.

Homenaje a víctimas del 19S. Aforo estimado: 200 personas

Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México

Hora: 11:00 h

11:00 h Lugar: Senado de la República

Senado de la República Demanda: Solidaridad con Palestina.

Solidaridad con Palestina. Aforo estimado: 150 personas

Junta Organizadora 40 Años sin Respuesta

Hora: 07:00 h

07:00 h Lugar: Centro de Educación para las Mujeres Trabajadoras A.C.

Centro de Educación para las Mujeres Trabajadoras A.C. Demanda: Reconocimiento a víctimas del 19S y recuperación de la memoria.

Reconocimiento a víctimas del 19S y recuperación de la memoria. Aforo estimado: 80 personas

Colectivo “Laboratorio 4:20”

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez

Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez Demanda: Legalización del cannabis.

Legalización del cannabis. Aforo estimado: 40 personas

Colectivo “Bike Bike”

Hora: Desde las 11:00 h hasta las 22:00 h

Desde las 11:00 h hasta las 22:00 h Lugar: Deportivo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

Deportivo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco Actividades: Rodada ciclista Exhibiciones y tomas culturales

Aforo estimado: 100 personas

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 12:00 h

12:00 h Lugares: Parque Francisco Primo de Verdad Jardín “Luis Pasteur”

Demanda: Espacios regulados para consumo de cannabis.

Espacios regulados para consumo de cannabis. Aforo estimado: 100 personas

Movimiento de Familias Damnificadas del 19S

Hora: 12:30 h

12:30 h Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Reconstrucción digna para afectados del 19S.

Reconstrucción digna para afectados del 19S. Aforo estimado: 250 personas

Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan

Hora: 12:00 h

12:00 h Lugar: Conjunto Multifamiliar Tlalpan, Coyoacán

Conjunto Multifamiliar Tlalpan, Coyoacán Demanda: Defensa del patrimonio y acceso a vivienda.

Defensa del patrimonio y acceso a vivienda. Aforo estimado: 100 personas

Familiares y Amigos de Fotoperiodistas Fallecidos

Hora: 13:00 h

13:00 h Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial, Doctores

Juzgados Penales del Poder Judicial, Doctores Demanda: Justicia por muertes tras evento en Parque Bicentenario.

Justicia por muertes tras evento en Parque Bicentenario. Aforo estimado: 80 personas

Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac

Hora: 15:00 h

15:00 h Lugar: Estación Garibaldi/Lagunilla (Líneas 8 y B del Metro)

Estación Garibaldi/Lagunilla (Líneas 8 y B del Metro) Demanda: Vivienda digna y programas de emergencia.

Vivienda digna y programas de emergencia. Aforo estimado: 250 personas

Grupo de Acción Revolucionaria

Hora: 15:00 h

15:00 h Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Demanda: Explotación laboral en universidades.

Explotación laboral en universidades. Aforo estimado: 50 personas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]