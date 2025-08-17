Pareja se salva de ser embestida por tráiler en la GAM: video

GENERANDO AUDIO...

Una pareja se salvó de morir en la Av. 608 en la GAM, CDMX. Foto: Cuartoscuro

En Avenida 608, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México (CDMX), un tráiler perdió el control e impactó contra un poste en el cruce de las avenidas 608 y 623. Además, una pareja que caminaba por la zona se salivó de ser embestida.

Fuerte video en Av. 608

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas 608 y 623, en la colonia San Juan de Aragón, Cuarta Sección, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y realizaron cortes a la circulación para facilitar las labores de emergencia.

En un video compartido por @MrElDiablo8 se apreció el momento exacto en que una pareja se salvó posiblemente perder la vida.

La imagen detalló como la pareja escuchó el impacto, volteó y el tráiler se dirigió a ellos. La mujer trató de correr, pero, cayó, el hombre, con un infante en brazos, reaccionó a tiempo y evadió al vehículo.

El terror se apreció cuando la mujer impactó en el suelo porque el tráiler pasó muy cerca de ella. También, el cofre de la unidad salió volando. Cuando el pesado vehículo se detuvo, la joven se levantó sana y salva. Su pareja corrió en su búsqueda, luego entraron a un edificio. La pareja se salivó.

Chofer queda prensado en Av. 608 en la GAM, CDMX

De acuerdo con reportes del Centro de Comando y Control (C2) Norte, fue necesaria la intervención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes realizaron maniobras para cortar partes de la estructura del tráiler y liberar al conductor, un hombre de 47 años de edad, explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en una tarjeta informativa.

La unidad pesada fue retirada con ayuda de una grúa, mientras que cuadrillas trabajaron en la limpieza de escombros y el restablecimiento del servicio eléctrico en la zona.

El incidente fue notificado al Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, se desconoce si hubo otros vehículos afectados o lesiones adicionales.