GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este 14 de octubre de 2025 se prevén marchas, caravanas, concentraciones y rodadas en distintas alcaldías de la capital. Entre los eventos destacan un paro nacional de empleados del SAT, movilizaciones campesinas en defensa del campo mexicano y protestas feministas y estudiantiles.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones por posibles afectaciones viales en zonas del centro y sur de la ciudad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Álvaro Obregón

Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia Independiente

• Hora: 11:30

• Lugar: Estación Barranca del Muerto, Línea 7 del Metro, con destino a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

• Demanda: cumplimiento de sentencia que ordena crear una tarifa especial de electricidad para adultos mayores y grupos vulnerables, además de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano.

• Aforo: 250 personas.

• Hora: 11:30 • Lugar: Estación Barranca del Muerto, Línea 7 del Metro, con destino a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. • Demanda: cumplimiento de sentencia que ordena crear una y grupos vulnerables, además de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano. • Aforo: 250 personas. Familiares y amigos de fotoperiodista fallecida en el Festival Axe Ceremonia

• Hora: 09:00

• Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal, Insurgentes Sur 2065.

• Demanda: exigir justicia y castigo a responsables por la muerte de la reportera ocurrida el 5 de abril en el Parque Bicentenario.

• Aforo: 60 personas.

• Hora: 09:00 • Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal, Insurgentes Sur 2065. • Demanda: exigir justicia y castigo a responsables por la muerte de la reportera ocurrida el 5 de abril en el Parque Bicentenario. • Aforo: 60 personas. Vecinos de la colonia Margarita Maza de Juárez, El Árbol y La Mexicana

• Hora: 09:00

• Lugar: Vasco de Quiroga y Cebada.

• Motivo: revisión de válvulas por falta de agua en la red hidráulica.

• Observación: podrían realizar bloqueos viales.

• Aforo: 45 personas.

Miguel Hidalgo

Movimiento Social por la Tierra

• Hora: 09:00

• Lugar: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ejército Nacional 223.

• Destino: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Demanda: reunión con la titular de la SEMARNAT para abordar la situación de la presa Endho, en Tula, Hidalgo.

• Aforo: 350 personas.

Benito Juárez

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

• Hora: 08:00

• Lugar: oficinas del SAT en Félix Cuevas 301.

• Motivo: paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” por falta de aumento salarial, desigualdades laborales y falta de apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia.

• Aforo: 250 personas.

• Hora: 08:00 • Lugar: oficinas del SAT en Félix Cuevas 301. • Motivo: por falta de aumento salarial, desigualdades laborales y falta de apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia. • Aforo: 250 personas. Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social

• Hora: 09:00

• Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre 377.

• Motivo: paro nacional agropecuario por precios justos del maíz, soberanía alimentaria y rechazo a transgénicos .

• Aforo: 400 personas.

• Hora: 09:00 • Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre 377. • Motivo: paro nacional agropecuario por . • Aforo: 400 personas. Rodada ciclista “Xochimilco en Bici”

• Hora: 20:30

• Lugar: Tienda “Bunker Cleto”, Pilares y Pestalozzi.

• Aforo: 20 personas.

Cuauhtémoc

Colectivo La Comuna 4:20

• Hora: 10:00 a 13:00

• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.

• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político.

• Aforo: 100 personas.

• Hora: 10:00 a 13:00 • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar. • Demanda: espacios de consumo regulado de y diálogo político. • Aforo: 100 personas. Movimiento Cannábico Mexicano

• Hora: 12:00

• Lugar: Senado de la República.

• Motivo: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.

• Aforo: 30 personas.

• Hora: 12:00 • Lugar: Senado de la República. • Motivo: inclusión de la en la agenda legislativa. • Aforo: 30 personas. Colectiva “Aquelarre Feminista”

• Hora: 12:00

• Lugar: Fiscalía General de Justicia CDMX.

• Demanda: justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el responsable.

• Aforo: 35 personas.

• Hora: 12:00 • Lugar: Fiscalía General de Justicia CDMX. • Demanda: justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el responsable. • Aforo: 35 personas. Unidad Nacional Independiente y de Resistencia

• Hora: durante el día.

• Lugar: Palacio Nacional.

• Motivo: movilización nacional simultánea “Alto a la guerra contra los pueblos”.

• Aforo: 150 personas.

• Hora: durante el día. • Lugar: Palacio Nacional. • Motivo: movilización nacional simultánea “Alto a la guerra contra los pueblos”. • Aforo: 150 personas. Campesinos Unidos

• Hora: durante el día.

• Lugar: Zócalo capitalino.

• Demanda: liquidación y pagos pendientes al campo, precios justos y subsidios a insumos.

• Aforo: 150 personas.

Coyoacán

Coordinadora de Colonias de Ecatepec

• Hora: 11:00

• Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

• Motivo: mitin “La vivienda es un derecho, no un privilegio”.

• Aforo: 200 personas.

• Hora: 11:00 • Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). • Motivo: mitin “La vivienda es un derecho, no un privilegio”. • Aforo: 200 personas. Colectivo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)

• Hora: 13:00

• Motivo: lectura de pliego petitorio y exigencia de seguridad universitaria .

• Aforo: 80 personas.

• Hora: 13:00 • Motivo: lectura de pliego petitorio y exigencia de . • Aforo: 80 personas. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

• Hora: 14:00

• Lugar: Facultad de Ciencias, UNAM.

• Motivo: acciones solidarias con Palestina y exigencia al gobierno mexicano de romper relaciones con Israel.

• Aforo: 60 personas.

• Hora: 14:00 • Lugar: Facultad de Ciencias, UNAM. • Motivo: acciones solidarias con Palestina y exigencia al gobierno mexicano de romper relaciones con Israel. • Aforo: 60 personas. Organización Comunista Revolucionaria

• Hora: 14:00

• Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

• Motivo: cierre de jornada “Otoño Rojo” con la charla “El mundo en llamas y el papel de la juventud”.

• Aforo: 35 personas.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

40 Días por la Vida

• Hora: 08:00

• Lugares: Clínicas Marie Stopes (Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa).

• Motivo: vigilia de oración contra el aborto.

• Aforo: 40 personas.

Eventos culturales y de esparcimiento