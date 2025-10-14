Paro nacional del SAT y protestas campesinas marcan la jornada del 14 de octubre en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este 14 de octubre de 2025 se prevén marchas, caravanas, concentraciones y rodadas en distintas alcaldías de la capital. Entre los eventos destacan un paro nacional de empleados del SAT, movilizaciones campesinas en defensa del campo mexicano y protestas feministas y estudiantiles.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones por posibles afectaciones viales en zonas del centro y sur de la ciudad.
Álvaro Obregón
- Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia Independiente
• Hora: 11:30
• Lugar: Estación Barranca del Muerto, Línea 7 del Metro, con destino a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.
• Demanda: cumplimiento de sentencia que ordena crear una tarifa especial de electricidad para adultos mayores y grupos vulnerables, además de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano.
• Aforo: 250 personas.
- Familiares y amigos de fotoperiodista fallecida en el Festival Axe Ceremonia
• Hora: 09:00
• Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal, Insurgentes Sur 2065.
• Demanda: exigir justicia y castigo a responsables por la muerte de la reportera ocurrida el 5 de abril en el Parque Bicentenario.
• Aforo: 60 personas.
- Vecinos de la colonia Margarita Maza de Juárez, El Árbol y La Mexicana
• Hora: 09:00
• Lugar: Vasco de Quiroga y Cebada.
• Motivo: revisión de válvulas por falta de agua en la red hidráulica.
• Observación: podrían realizar bloqueos viales.
• Aforo: 45 personas.
Miguel Hidalgo
- Movimiento Social por la Tierra
• Hora: 09:00
• Lugar: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ejército Nacional 223.
• Destino: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Demanda: reunión con la titular de la SEMARNAT para abordar la situación de la presa Endho, en Tula, Hidalgo.
• Aforo: 350 personas.
Benito Juárez
- Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• Hora: 08:00
• Lugar: oficinas del SAT en Félix Cuevas 301.
• Motivo: paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” por falta de aumento salarial, desigualdades laborales y falta de apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia.
• Aforo: 250 personas.
- Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social
• Hora: 09:00
• Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre 377.
• Motivo: paro nacional agropecuario por precios justos del maíz, soberanía alimentaria y rechazo a transgénicos.
• Aforo: 400 personas.
- Rodada ciclista “Xochimilco en Bici”
• Hora: 20:30
• Lugar: Tienda “Bunker Cleto”, Pilares y Pestalozzi.
• Aforo: 20 personas.
Cuauhtémoc
- Colectivo La Comuna 4:20
• Hora: 10:00 a 13:00
• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.
• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político.
• Aforo: 100 personas.
- Movimiento Cannábico Mexicano
• Hora: 12:00
• Lugar: Senado de la República.
• Motivo: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.
• Aforo: 30 personas.
- Colectiva “Aquelarre Feminista”
• Hora: 12:00
• Lugar: Fiscalía General de Justicia CDMX.
• Demanda: justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el responsable.
• Aforo: 35 personas.
- Unidad Nacional Independiente y de Resistencia
• Hora: durante el día.
• Lugar: Palacio Nacional.
• Motivo: movilización nacional simultánea “Alto a la guerra contra los pueblos”.
• Aforo: 150 personas.
- Campesinos Unidos
• Hora: durante el día.
• Lugar: Zócalo capitalino.
• Demanda: liquidación y pagos pendientes al campo, precios justos y subsidios a insumos.
• Aforo: 150 personas.
Coyoacán
- Coordinadora de Colonias de Ecatepec
• Hora: 11:00
• Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
• Motivo: mitin “La vivienda es un derecho, no un privilegio”.
• Aforo: 200 personas.
- Colectivo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
• Hora: 13:00
• Motivo: lectura de pliego petitorio y exigencia de seguridad universitaria.
• Aforo: 80 personas.
- Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
• Hora: 14:00
• Lugar: Facultad de Ciencias, UNAM.
• Motivo: acciones solidarias con Palestina y exigencia al gobierno mexicano de romper relaciones con Israel.
• Aforo: 60 personas.
- Organización Comunista Revolucionaria
• Hora: 14:00
• Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
• Motivo: cierre de jornada “Otoño Rojo” con la charla “El mundo en llamas y el papel de la juventud”.
• Aforo: 35 personas.
Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- 40 Días por la Vida
• Hora: 08:00
• Lugares: Clínicas Marie Stopes (Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa).
• Motivo: vigilia de oración contra el aborto.
• Aforo: 40 personas.
Eventos culturales y de esparcimiento
- Feria Internacional del Libro del Zócalo – Del 11 al 20 de octubre | Zócalo Capitalino | 50,000 asistentes
- Festival “Sonidero Tepito” – 09:00 | Eje 1 Oriente, colonia Morelos | 3,000 asistentes
- Hozier “Unreal Unearth Tour 2025” – 21:00 | Palacio de los Deportes, Iztacalco | 21,000 asistentes
- Cazzu “Latinaje Tour” – 21:00 | Pepsi Center, Benito Juárez | 8,000 asistentes
- 48ª Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 – Durante el día | San Pedro Atocpan, Milpa Alta | 10,000 asistentes
- Lucha libre profesional – 19:30 | Arena México, Cuauhtémoc | 4,000 asistentes