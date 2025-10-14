Paro nacional del SAT y protestas campesinas marcan la jornada del 14 de octubre en CDMX

| 07:04 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas Hoy Cdmx Concentraciones
Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este 14 de octubre de 2025 se prevén marchas, caravanas, concentraciones y rodadas en distintas alcaldías de la capital. Entre los eventos destacan un paro nacional de empleados del SAT, movilizaciones campesinas en defensa del campo mexicano y protestas feministas y estudiantiles.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones por posibles afectaciones viales en zonas del centro y sur de la ciudad.

Álvaro Obregón

  • Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia Independiente
    • Hora: 11:30
    • Lugar: Estación Barranca del Muerto, Línea 7 del Metro, con destino a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.
    • Demanda: cumplimiento de sentencia que ordena crear una tarifa especial de electricidad para adultos mayores y grupos vulnerables, además de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano.
    • Aforo: 250 personas.
  • Familiares y amigos de fotoperiodista fallecida en el Festival Axe Ceremonia
    • Hora: 09:00
    • Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal, Insurgentes Sur 2065.
    • Demanda: exigir justicia y castigo a responsables por la muerte de la reportera ocurrida el 5 de abril en el Parque Bicentenario.
    • Aforo: 60 personas.
  • Vecinos de la colonia Margarita Maza de Juárez, El Árbol y La Mexicana
    • Hora: 09:00
    • Lugar: Vasco de Quiroga y Cebada.
    • Motivo: revisión de válvulas por falta de agua en la red hidráulica.
    • Observación: podrían realizar bloqueos viales.
    • Aforo: 45 personas.

Miguel Hidalgo

  • Movimiento Social por la Tierra
    • Hora: 09:00
    • Lugar: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ejército Nacional 223.
    • Destino: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    • Demanda: reunión con la titular de la SEMARNAT para abordar la situación de la presa Endho, en Tula, Hidalgo.
    • Aforo: 350 personas.

Benito Juárez

  • Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
    • Hora: 08:00
    • Lugar: oficinas del SAT en Félix Cuevas 301.
    • Motivo: paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” por falta de aumento salarial, desigualdades laborales y falta de apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia.
    • Aforo: 250 personas.
  • Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social
    • Hora: 09:00
    • Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre 377.
    • Motivo: paro nacional agropecuario por precios justos del maíz, soberanía alimentaria y rechazo a transgénicos.
    • Aforo: 400 personas.
  • Rodada ciclista “Xochimilco en Bici”
    • Hora: 20:30
    • Lugar: Tienda “Bunker Cleto”, Pilares y Pestalozzi.
    • Aforo: 20 personas.

Cuauhtémoc

  • Colectivo La Comuna 4:20
    • Hora: 10:00 a 13:00
    • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.
    • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político.
    • Aforo: 100 personas.
  • Movimiento Cannábico Mexicano
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Senado de la República.
    • Motivo: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.
    • Aforo: 30 personas.
  • Colectiva “Aquelarre Feminista”
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Fiscalía General de Justicia CDMX.
    • Demanda: justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el responsable.
    • Aforo: 35 personas.
  • Unidad Nacional Independiente y de Resistencia
    • Hora: durante el día.
    • Lugar: Palacio Nacional.
    • Motivo: movilización nacional simultánea “Alto a la guerra contra los pueblos”.
    • Aforo: 150 personas.
  • Campesinos Unidos
    • Hora: durante el día.
    • Lugar: Zócalo capitalino.
    • Demanda: liquidación y pagos pendientes al campo, precios justos y subsidios a insumos.
    • Aforo: 150 personas.

Coyoacán

  • Coordinadora de Colonias de Ecatepec
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
    • Motivo: mitin “La vivienda es un derecho, no un privilegio”.
    • Aforo: 200 personas.
  • Colectivo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
    • Hora: 13:00
    • Motivo: lectura de pliego petitorio y exigencia de seguridad universitaria.
    • Aforo: 80 personas.
  • Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Facultad de Ciencias, UNAM.
    • Motivo: acciones solidarias con Palestina y exigencia al gobierno mexicano de romper relaciones con Israel.
    • Aforo: 60 personas.
  • Organización Comunista Revolucionaria
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
    • Motivo: cierre de jornada “Otoño Rojo” con la charla “El mundo en llamas y el papel de la juventud”.
    • Aforo: 35 personas.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

  • 40 Días por la Vida
    • Hora: 08:00
    • Lugares: Clínicas Marie Stopes (Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa).
    • Motivo: vigilia de oración contra el aborto.
    • Aforo: 40 personas.

Eventos culturales y de esparcimiento

  • Feria Internacional del Libro del Zócalo – Del 11 al 20 de octubre | Zócalo Capitalino | 50,000 asistentes
  • Festival “Sonidero Tepito” – 09:00 | Eje 1 Oriente, colonia Morelos | 3,000 asistentes
  • Hozier “Unreal Unearth Tour 2025” – 21:00 | Palacio de los Deportes, Iztacalco | 21,000 asistentes
  • Cazzu “Latinaje Tour” – 21:00 | Pepsi Center, Benito Juárez | 8,000 asistentes
  • 48ª Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 – Durante el día | San Pedro Atocpan, Milpa Alta | 10,000 asistentes
  • Lucha libre profesional – 19:30 | Arena México, Cuauhtémoc | 4,000 asistentes

