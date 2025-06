No hubo avances en el diálogo entre autoridades y trabajadores del Poder Judicial de la CDMX, quienes exigen un incremento salarial del 7%.

El paro de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se mantiene este miércoles 11 de junio, luego de que no se alcanzó ningún acuerdo tras más de hora y media de diálogo con autoridades capitalinas. El motivo principal de la protesta es la demanda de un aumento salarial del 7%, que fue rechazada por falta de recursos.

Erika Ojeda, trabajadora de los juzgados civiles, declaró que los servidores públicos explicaron la necesidad del aumento a los funcionarios del Gobierno, pero no hubo contrapropuestas.

“No estamos encaprichados… OK, no nos puedes dar 5% más, ¿cuánto nos ofreces? No hay un diálogo”, dijo en entrevista.