Parque Aztlán estrena recorrido aterrador en “Hacienda Maldita”

La atracción estará hasta el 2 de noviembre en Parque Aztlán. Foto: Agustín Velasco

El Parque Aztlán inauguró su nueva atracción “Hacienda Maldita”, una experiencia de terror y suspenso que forma parte de las actividades del Día de Muertos, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Erika Berumen, vocera del parque, la atracción ofrece un recorrido a pie por distintas escenas inspiradas en leyendas de terror mexicanas, con actores caracterizados y efectos especiales que buscan generar una experiencia inmersiva.

“Hacienda maldita tiene el objetivo de asustarte. Es un recorrido a pie, vas a encontrar varias escenas en donde te puedes encontrar algunos personajes y leyendas de terror mexicanas”, explicó Berumen.

Experiencia para mayores de 13 años

La vocera detalló que la atracción está dirigida principalmente a mayores de 13 años, aunque se permite la entrada a menores que acudan acompañados de un adulto responsable.

“Hemos tenido algunos valientes menores de 13 años que entran con sus papás, siempre y cuando los tutores sepan que los niños se la van a pasar bien al entrar”, agregó.

La Hacienda Maldita forma parte del evento “Catrina Fest”, que se llevará a cabo del 11 de octubre al 2 de noviembre, e incluirá conciertos, desfiles y otras actividades alusivas a la temporada.

Visitantes viven una experiencia aterradora en Parque Aztlán

Algunas personas ya pudieron recorrer los pasillos de la atracción, convirtiéndose en los primeros en vivir la experiencia de horror.

Mariana Cerqueda, visitante del parque, relató que uno de los momentos más impactantes fue el encuentro con un personaje armado con una motosierra.

“Quizá, ahorita, el de la motosierra, que fue el que nos salió inesperadamente, y más el sonido como tal”, comentó.

Por su parte, Frida Hernández, otra asistente, destacó la ambientación y los efectos visuales que la mantuvieron en suspenso durante todo el recorrido.

“Muy divertida, muy padre, sí asusta. Cuando no se veía nada, tenías que estar moviendo las manos en la pared para poder caminar”, compartió.

La Hacienda Maldita puede visitarse de martes a domingo, de 12:00 del día a 7:30 de la noche, dentro de las instalaciones del Parque Aztlán, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

