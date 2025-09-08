Pase turístico CDMX: cómo solicitarlo y qué documentos necesitas
Si visitas la Ciudad de México (CDMX) en automóvil con placas de otro estado o del extranjero, puedes tramitar el Pase Turístico.
Se trata de un permiso gratuito que te permite circular sin restricciones y quedar exento del programa Hoy No Circula, salvo en los días de contingencia ambiental en la capital.
¿Quiénes pueden obtener el Pase Turístico?
El documento aplica únicamente para vehículos particulares que:
- No tengan más de 15 años de antigüedad
- Sean propiedad de una persona física
- No cuenten con placas de la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala, entidades que ya se rigen por el Hoy No Circula local
Este permiso está dirigido a visitantes nacionales o extranjeros que deseen recorrer la capital sin limitaciones de movilidad.
Vigencia del permiso
El pase se puede solicitar por 3, 7 o 14 días y tiene una vigencia máxima de 14 días por semestre. Puedes dividirlo en dos periodos de 7 días o usarlo de una sola vez.
¿Cómo tramitar el Pase Turístico en línea?
El procedimiento es rápido y gratuito. Sólo necesitas:
- Ingresar al sitio paseturistico.cdmx.gob.mx
- Iniciar sesión con tu Llave CDMX. Si no la tienes, puedes crearla en llave.cdmx.gob.mx
- Asociar la placa de tu vehículo (hasta tres autos por cuenta)
- Seleccionar los días de vigencia
- Descargar el documento, imprimirlo y colocarlo en un lugar visible de tu auto
Requisitos del vehículo
Para obtenerlo debes presentar:
- Tarjeta de circulación
- Correo electrónico vigente
- En caso de autos extranjeros, permiso de importación temporal
Multas si no lo tramitas
Circular sin Pase Turístico cuando aplica puede generar multas de 20 a 30 UMAs, es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos aproximadamente.