Pase turístico CDMX: cómo solicitarlo y qué documentos necesitas

Está dirigido a visitantes nacionales o extranjeros. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si visitas la Ciudad de México (CDMX) en automóvil con placas de otro estado o del extranjero, puedes tramitar el Pase Turístico.

Se trata de un permiso gratuito que te permite circular sin restricciones y quedar exento del programa Hoy No Circula, salvo en los días de contingencia ambiental en la capital.

¿Quiénes pueden obtener el Pase Turístico?

El documento aplica únicamente para vehículos particulares que:

No tengan más de 15 años de antigüedad

Sean propiedad de una persona física

No cuenten con placas de la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala, entidades que ya se rigen por el Hoy No Circula local

Este permiso está dirigido a visitantes nacionales o extranjeros que deseen recorrer la capital sin limitaciones de movilidad.

Vigencia del permiso

El pase se puede solicitar por 3, 7 o 14 días y tiene una vigencia máxima de 14 días por semestre. Puedes dividirlo en dos periodos de 7 días o usarlo de una sola vez.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en línea?

El procedimiento es rápido y gratuito. Sólo necesitas:

Ingresar al sitio paseturistico.cdmx.gob.mx

Iniciar sesión con tu Llave CDMX. Si no la tienes, puedes crearla en llave.cdmx.gob.mx

Si no la tienes, puedes crearla en llave.cdmx.gob.mx Asociar la placa de tu vehículo (hasta tres autos por cuenta)

Seleccionar los días de vigencia

Descargar el documento, imprimirlo y colocarlo en un lugar visible de tu auto

Requisitos del vehículo

Para obtenerlo debes presentar:

Tarjeta de circulación

Correo electrónico vigente

En caso de autos extranjeros, permiso de importación temporal

Multas si no lo tramitas

Circular sin Pase Turístico cuando aplica puede generar multas de 20 a 30 UMAs, es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos aproximadamente.

