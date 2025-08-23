GENERANDO AUDIO...

Paseo de la Reforma cerrado hasta las 15:30 horas: Foto: Cuartoscuro

La mañana del sábado 23 de agosto, la Ciudad de México reportó una interrupción parcial en el tránsito de Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital.

La medida afecta los carriles centrales entre la Columna de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora, debido a trabajos relacionados con una producción cinematográfica que se lleva a cabo en la zona.

La Coordinación General de Comunicación Ciudadana precisó que el cierre se mantendrá hasta las 15:30 horas, mientras que los carriles laterales permanecen abiertos, por donde continúa circulando la Línea 7 del Metrobús.

Alternativas viales y recomendaciones a conductores

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la SSC CDMX dio a conocer los cierres viales previstos para estas actividades y las alternativas viales.

Para quienes circulan por la zona, se recomienda tomar vías alternas como Avenida Chapultepec, así como las calles Río Lerma y Río Pánuco, para evitar congestionamientos.

Asimismo, la Avenida Florencia estará cerrada desde Paseo de la Reforma hasta Liverpool. Los automovilistas pueden utilizar la calle de Niza como vía alterna.

El gobierno capitalino pidió a la ciudadanía prever sus tiempos de traslado y mantener precaución al transitar por la zona.

