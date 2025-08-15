GENERANDO AUDIO...

Pemex refuerza el abasto de gasolina en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este 14 de agosto de 2025 que, debido a afectaciones temporales en la distribución de gasolina en la Ciudad de México y área conurbada, se han puesto en marcha medidas para garantizar que el servicio a los consumidores no se vea interrumpido. La situación responde a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a la disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, lo que ha limitado el abasto en algunos puntos de la región.

Según la paraestatal, en las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación y normalizar el suministro. Estas acciones forman parte de un plan de respuesta rápida diseñado para enfrentar eventualidades en la logística de distribución.

Acciones inmediatas de Pemex

Pemex precisó que el refuerzo de unidades de transporte tiene como objetivo evitar desabasto prolongado y garantizar que estaciones de servicio en la capital y municipios vecinos cuenten con el combustible necesario para la demanda habitual. Además, reiteró que su personal trabaja de manera ininterrumpida para estabilizar el flujo de distribución.

La empresa recordó que este tipo de ajustes son parte de los protocolos regulares para mantener la seguridad, eficiencia y continuidad del servicio, y que no se prevén afectaciones a largo plazo en el suministro de gasolina en la región.

Llamado a la calma

Pemex hizo un llamado a la ciudadanía para evitar compras de pánico, ya que el abasto está siendo reforzado y se espera una normalización progresiva en las próximas horas. Asimismo, invitó a los consumidores a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la disponibilidad de combustible.

La paraestatal reiteró su compromiso con la seguridad energética y aseguró que continuará trabajando para ofrecer un servicio confiable, tanto en la Ciudad de México como en todo el país.

