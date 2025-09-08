GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), un perrito fue abandonado en un predio, por lo que periodistas y activistas se organizaron para rescatar a “Apolo”, quien llevaba más de una semana sin agua ni comida.

¿Qué se sabe de “Apolo”, el lomito abandonado en Azcapotzalco, CDMX?

Alina González, activista, denunció que “Apolo” llevaba aproximadamente ocho días sin alimento y en estado de abandono. Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) acudió al predio; sin embargo, únicamente colocó un aviso de notificación y no brindó atención al lomito.

Ante esta situación, los periodistas Laura Sánchez Ley y Óscar Balderas decidieron acudir personalmente a rescatar a “Apolo”. Al llegar, encontraron la casa abandonada; sólo lograron ver al perro, visiblemente cansado y a punto de desmayarse.

El husky, un perro de raza grande, estaba exhausto. Por ello, Laura y Óscar intentaron saltar la barda, aunque enfrentaron oposición por parte de vecinos que no les brindaron apoyo.

“Estoy en camino a rescatar a un perro sin agua ni comida. Está encerrado en un domicilio particular en Azcapotzalco. Les pido ayuda para presionar a las autoridades usando el HT #AguantaApolo”, publicó Óscar.

Antes de ingresar, grabaron un video donde “Apolo” lucía muy agotado. Debido a la dificultad del terreno, inicialmente no lograron alimentarlo, por lo que optaron por buscar otra forma de entrar al inmueble.

Óscar informó que finalmente pudieron acceder al predio:

“Después de mucho tiempo y pollito, logramos bajar de la azotea a ‘Apolo’. Ahora espero con Laura que nos pongan a disposición del Ministerio Público por entrar a una propiedad privada (abandonada) para salvar vidas”.

En el predio había otros 3 lomitos en pésimas condiciones, los cuales no pudieron ser rescatados por lo irregular del terreno.

Quieren demandar a periodistas

Este lunes, Sánchez Ley informó que el dueño de “Apolo” se presentó ante la policía y anunció que interpondrá una demanda por “allanamiento de morada y asociación delictuosa”.

Mientras tanto, ambos periodistas ya cuentan con asesoría legal. Supuestamente, la PAOT ya tenía programado ingresar formalmente al predio este lunes, según señaló la activista en una publicación.