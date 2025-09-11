GENERANDO AUDIO...

Una perrita sobrevivó a la explosión. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una perrita embarazada sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Milagrosamente, dio a luz a cinco cachorritos y actualmente lucha por su vida. Esta historia se viralizó en redes sociales y varias personas desean que esta guerrera salga adelante.

La perrita “Cereza” sobrevivió a la explosión de una pipa y dio a luz a 5 cachorros

Ana Silvia Díaz, de la fundación “Huellitas, amor sin fronteras”, compartió la historia de “Cereza”, una perrita embarazada que rescataron de la explosión en Iztapalapa. Luego del rescate, inmediatamente la llevaron a un veterinario con la esperanza de salvar su vida y la de sus crías.

Las imágenes muestran que “Cereza” presentaba quemaduras a lo largo de su lomo y el ultrasonido reveló que cargaba con cinco bebés. Se cree que es una mascota con hogar porque se ve bien cuidada, omitiendo las evidentes lesiones en su cuerpo.

“Cereza” fue intervenida con una cesárea de emergencia. Milagrosamente, los médicos salvaron la vida de la mascota y sus cinco crías. Los expertos que la atendieron mencionan que el parto fue prematuro y a los cachorritos les faltaba madurar.

El reporte más reciente señala que su pronóstico de salud es reservado, pero ella sigue luchando por su vida y ya pasó lo más difícil, que era dar a luz. “Cereza” presenta el cuerpo débil, con síntomas de anemia y desnutrición tras el parto.

