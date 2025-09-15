GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Poco antes del inicio de los festejos por el Grito de Independencia este 15 de septiembre, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y vendedores ambulantes protagonizaron una riña a golpes en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el personal de Ordenamiento y Vialidad de la CDMX realizaba un operativo para impedir que los llamados “toreros” se instalaran en la plancha del Zócalo, donde se llevará a cabo la ceremonia del Grito y los conciertos programados por el gobierno local y federal.

Videos muestran agresión a empleados de la CDMX

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo vendedores ambulantes derriban a uno de los empleados del gobierno local y comienzan a agredirlo físicamente. La acción se repite con otro trabajador, mientras el resto del personal encargado del operativo se repliega ante el ataque de varios comerciantes.

Según reportes preliminares, el enfrentamiento entre vendedores ambulantes y personal de la CDMX se originó porque la venta en la plancha del Zócalo está prohibida.

En otro video, grabado desde un balcón que da al Zócalo, continúa la agresión de los vendedores contra otra persona de chamarra negra, a la que golpean con sillas, patadas y golpes, finalmente dejan que se levante y patean sus pertenencias mientras el empleado se retira del lugar.

Operativos contra ambulantaje en el Zócalo

Los operativos de seguridad en la zona se han reforzado este lunes ante la conmemoración del Grito de Independencia, que incluirá el concierto de La Arrolladora Banda El Limón.

Hasta el momento no se ha informado de detenciones o de que los ataques hayan resultado en lesiones graves, sin embargo, en redes sociales reportan que los vendedores siguen alrededor de la plancha del Zócalo.

