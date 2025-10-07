Personal de limpieza de la CDMX bloquea Calzada de Tlalpan; revisa alternativas viales
Personal de limpieza de la Ciudad de México (CDMX) realiza un bloqueo en la Calzada de Tlalpan, afectando la circulación en dirección al Centro de la ciudad, a la altura de la estación Xola del Metro.
Autoridades de tránsito también reportan bloqueo por manifestantes en Calzada de Tlalpan con dirección al norte, cerca del Eje 4 Sur, en la alcaldía Benito Juárez.
Alternativas viales por bloqueo en Calzada de Tlalpan
Se recomienda a los conductores utilizar alternativas viales, como Eje 2 Oriente y Dr. José María Vértiz, para evitar contratiempos durante las manifestaciones.