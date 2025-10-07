Personal de limpieza de la CDMX bloquea Calzada de Tlalpan; revisa alternativas viales

| 11:14 | Dulce Juárez | Uno TV
Habrá anden peatonal en calzada de Tlalpan por arriba de la Línea 2 del Metro, informó Clara Brugada
Calzada de Tlalpan. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Personal de limpieza de la Ciudad de México (CDMX) realiza un bloqueo en la Calzada de Tlalpan, afectando la circulación en dirección al Centro de la ciudad, a la altura de la estación Xola del Metro.

Autoridades de tránsito también reportan bloqueo por manifestantes en Calzada de Tlalpan con dirección al norte, cerca del Eje 4 Sur, en la alcaldía Benito Juárez.

Alternativas viales por bloqueo en Calzada de Tlalpan

Se recomienda a los conductores utilizar alternativas viales, como Eje 2 Oriente y Dr. José María Vértiz, para evitar contratiempos durante las manifestaciones.

