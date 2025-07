Pese al acuerdo, continúa el paro en el PJCDMX; se registra enfrentamiento

El paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), sigue a pesar de que ya había un acuerdo con el Gobierno de la capital, además, este lunes hubo un enfrentamiento.

El consejero Ricardo Amezcua aseguró que un nuevo acuerdo será publicado a través de las redes sociales y el sitio oficial del PJCDMX a las 16:00 horas, sin afectar a trabajadores, litigantes, ni ciudadanos.

“Hay un acuerdo de suspensión que salió publicado el día de hoy en todas nuestras páginas, en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, y además en la página del Tribunal, no le va a afectar a nadie a ningún trabajador, ni a ningún abogado, ya fue publicado y se va a volver a publicar ese acuerdo que está en esas redes, en el boletín judicial de la tarde, a las 4 de la tarde”, dijo Ricardo Amezcua Galán, consejero del PJCDMX.

Algunas personas, como el señor Esteban, acudieron al Tribunal con la intención de ser atendidos; sin embargo, ya fueron informadas de que sus casos no se verán afectados.

El abogado Diego Martínez comentó que, aunque la suspensión no ha afectado directamente sus asuntos, sí representa un contratiempo.

“Como litigante, más que nada, no me afecta mucho, debido a que la mayoría de mis asuntos no están aquí en la Ciudad de México, pero así como causa cierto conflicto, debido a que los asuntos que tenemos en otros estados siguen avanzando, para mí, básicamente es como una ligera pausa.”