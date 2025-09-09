Petroleros encabezan las movilizaciones este martes en la CDMX

Movilizaciones en CDMX para este martes. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 9 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizarán Petroleros mexicanos del sureste, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital. 

En total, están previstas dos marchas, cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

1. Petroleros y Mexicanos del Sureste

  • Hora: 07:00 h
  • Lugar de inicio: Ángel de la Independencia
  • Destino: Palacio Nacional
  • Demandas: Exigen justicia en sus derechos y prestaciones laborales.
  • Actividades adicionales: Indicarán su pliego petitorio en la Embajada de EE.UU. y en la Suprema Corte de Justicia.

2. No Más Hijos Rehenes, A.C.

  • Hora: 10:00 h
  • Lugar de inicio: Congreso de la Unión
  • Destino: Senado de la República
  • Demandas: En el marco del “Día Internacional Contra las Falsas Denuncias”, exigirán justicia para personas afectadas por acusaciones infundadas.
  • Aforo estimado: 120 personas.

Concentraciones Previstas

1. Colectivo “Hasta Encontrarles”

  • Hora: 06:15 h
  • Lugares:
    • Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
    • Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6)
  • Demanda: Brigadas de búsqueda de personas desaparecidas.
  • Aforo estimado: 80 personas.

2. Mexicanos Unidos por la Verdad

  • Hora: 10:00 h
  • Lugar: Monumento a la Revolución
  • Demanda: Medidas urgentes contra denuncias falsas.
  • Aforo estimado: 60 personas.

3. Colectivo “La Comuna 4:20”

  • Hora: Desde las 10:00 h (múltiples puntos)
  • Lugares:
    • Congreso de la Ciudad de México
    • Parque Francisco Primo de Verdad
    • Jardín Luis Pasteur
    • Glorieta Simón Bolívar
  • Demanda: Espacios seguros y regulados para usuarios de cannabis.
  • Aforo estimado: 100 personas.

4. Movimiento Cannábico Mexicano

  • Hora: 11:00 h
  • Lugar: Senado de la República
  • Demanda: Regulación del consumo y cultivo de cannabis, y su inclusión en la agenda legislativa 2026.
  • Aforo estimado: 10 personas.

5. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

  • Hora: 15:00 h
  • Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
  • Demanda: Solidaridad con Palestina y denuncias de abusos.
  • Aforo estimado: 50 personas.

Cita Agendada

Mujeres Emprendedoras Mazahuas

  • Hora: 17:00 h
  • Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución)
  • Demanda: Solicitan espacios para vender sus productos y programas de vivienda.
  • Aforo estimado: 8 personas.

