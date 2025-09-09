GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este martes. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 9 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizarán Petroleros mexicanos del sureste, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

1. Petroleros y Mexicanos del Sureste

Hora: 07:00 h

07:00 h Lugar de inicio: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Palacio Nacional

Palacio Nacional Demandas: Exigen justicia en sus derechos y prestaciones laborales.

Exigen justicia en sus derechos y prestaciones laborales. Actividades adicionales: Indicarán su pliego petitorio en la Embajada de EE.UU. y en la Suprema Corte de Justicia.

2. No Más Hijos Rehenes, A.C.

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar de inicio: Congreso de la Unión

Congreso de la Unión Destino: Senado de la República

Senado de la República Demandas: En el marco del “Día Internacional Contra las Falsas Denuncias”, exigirán justicia para personas afectadas por acusaciones infundadas.

En el marco del “Día Internacional Contra las Falsas Denuncias”, exigirán justicia para personas afectadas por acusaciones infundadas. Aforo estimado: 120 personas.

Concentraciones Previstas

1. Colectivo “Hasta Encontrarles”

Hora: 06:15 h

06:15 h Lugares: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6)

Demanda: Brigadas de búsqueda de personas desaparecidas.

Brigadas de búsqueda de personas desaparecidas. Aforo estimado: 80 personas.

2. Mexicanos Unidos por la Verdad

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Demanda: Medidas urgentes contra denuncias falsas.

Medidas urgentes contra denuncias falsas. Aforo estimado: 60 personas.

3. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: Desde las 10:00 h (múltiples puntos)

Desde las 10:00 h (múltiples puntos) Lugares: Congreso de la Ciudad de México Parque Francisco Primo de Verdad Jardín Luis Pasteur Glorieta Simón Bolívar

Demanda: Espacios seguros y regulados para usuarios de cannabis.

Espacios seguros y regulados para usuarios de cannabis. Aforo estimado: 100 personas.

4. Movimiento Cannábico Mexicano

Hora: 11:00 h

11:00 h Lugar: Senado de la República

Senado de la República Demanda: Regulación del consumo y cultivo de cannabis, y su inclusión en la agenda legislativa 2026.

Regulación del consumo y cultivo de cannabis, y su inclusión en la agenda legislativa 2026. Aforo estimado: 10 personas.

5. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 15:00 h

15:00 h Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) Demanda: Solidaridad con Palestina y denuncias de abusos.

Solidaridad con Palestina y denuncias de abusos. Aforo estimado: 50 personas.

Cita Agendada

Mujeres Emprendedoras Mazahuas

Hora: 17:00 h

17:00 h Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución)

Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución) Demanda: Solicitan espacios para vender sus productos y programas de vivienda.

Solicitan espacios para vender sus productos y programas de vivienda. Aforo estimado: 8 personas.

