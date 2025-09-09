Petroleros encabezan las movilizaciones este martes en la CDMX
Este martes 9 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizarán Petroleros mexicanos del sureste, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos marchas, cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
1. Petroleros y Mexicanos del Sureste
- Hora: 07:00 h
- Lugar de inicio: Ángel de la Independencia
- Destino: Palacio Nacional
- Demandas: Exigen justicia en sus derechos y prestaciones laborales.
- Actividades adicionales: Indicarán su pliego petitorio en la Embajada de EE.UU. y en la Suprema Corte de Justicia.
2. No Más Hijos Rehenes, A.C.
- Hora: 10:00 h
- Lugar de inicio: Congreso de la Unión
- Destino: Senado de la República
- Demandas: En el marco del “Día Internacional Contra las Falsas Denuncias”, exigirán justicia para personas afectadas por acusaciones infundadas.
- Aforo estimado: 120 personas.
Concentraciones Previstas
1. Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:15 h
- Lugares:
- Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
- Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6)
- Demanda: Brigadas de búsqueda de personas desaparecidas.
- Aforo estimado: 80 personas.
2. Mexicanos Unidos por la Verdad
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Demanda: Medidas urgentes contra denuncias falsas.
- Aforo estimado: 60 personas.
3. Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: Desde las 10:00 h (múltiples puntos)
- Lugares:
- Congreso de la Ciudad de México
- Parque Francisco Primo de Verdad
- Jardín Luis Pasteur
- Glorieta Simón Bolívar
- Demanda: Espacios seguros y regulados para usuarios de cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas.
4. Movimiento Cannábico Mexicano
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Senado de la República
- Demanda: Regulación del consumo y cultivo de cannabis, y su inclusión en la agenda legislativa 2026.
- Aforo estimado: 10 personas.
5. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 15:00 h
- Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
- Demanda: Solidaridad con Palestina y denuncias de abusos.
- Aforo estimado: 50 personas.
Cita Agendada
Mujeres Emprendedoras Mazahuas
- Hora: 17:00 h
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución)
- Demanda: Solicitan espacios para vender sus productos y programas de vivienda.
- Aforo estimado: 8 personas.