Pintan ángeles azules en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

En Iztapalapa, voluntarios pintaron ángeles en los pilares del Puente de la Concordia como homenaje a las víctimas de la explosión de una pipa de gas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios aplaudieron el gesto solidario.

Pintan ángeles en el Puente de la Concordia

En los pilares del puente ya se observan al menos tres figuras en color azul que representan ángeles. El simbolismo representa a las víctimas que murieron en el lugar y no pudieron llegar a sus hogares, quedándose en el camino.

Además, vecinos han colocado flores, veladoras, fotografías, alimentos y una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Voluntarios adelantaron que buscan organizarse para reforestar la zona como otra forma de recordar a quienes perdieron la vida en la tragedia, y mejorar el ambiente en el lugar.

Mural en honor a Alicia Matías, la “abuelita heroína”

El artista urbano Snoke dedicó dos días completos a pintar un mural en memoria de Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, quien perdió la vida tras rescatar a su nieta durante la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Con la ayuda de una plataforma, el creador plasmó una imagen en la que se ve a doña Alicia con alas, protegida por la Virgen de Guadalupe, como símbolo de fuerza y fe.

La obra quedó ubicada a unos metros del Puente de la Concordia, justo al costado del puente peatonal que cruza la carretera federal México-Puebla. Vecinos y curiosos han acudido a tomar fotografías y a dejar flores frente al mural, que ya se ha convertido en un punto de homenaje.

Víctimas y heridos tras la explosión de la pipa

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta este jueves 18 de septiembre la cifra de víctimas mortales ascendió a 21 personas.

Además, 27 continúan hospitalizadas en distintos centros médicos de la capital, bajo vigilancia especializada, mientras que 36 pacientes ya fueron dados de alta.

Las autoridades explicaron que el aumento en la cifra de decesos corresponde a pacientes que permanecían en estado crítico tras sufrir quemaduras graves.

