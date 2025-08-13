GENERANDO AUDIO...

Vialidad afectada por el socavón. Foto: SSC CDMX.

La tierra casi se “comió” una pipa de agua, después de que la parte trasera del transporte cayera en un socavón en la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, lo que requirió la intervención de la policía de la Ciudad de México.

Socavón afecta circulación en Ignacio Zaragoza

La tarde de este miércoles, usuarios de redes sociales reportaron que una pipa de agua quedó varada en la calzada Ignacio Zaragoza, debido al hundimiento de la tierra.

Las imágenes compartidas mostraron cómo la llanta trasera de la unidad quedó atrapada debido al socavón; además, debido al incidente, se empezó a derramar el vital líquido transportado.

La circulación en la vialidad de la zona oriente de la capital se vio afectada ante lo ocurrido.

Policía retira pipa atrapada en socavón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que oficiales de Tránsito arribaron al lugar para realizar maniobras y retirar la pipa de la calzada Ignacio Zaragoza. Llamó a los automovilistas a utilizar la avenida Texcoco.

Poco después, colocaron vallas metálicas para restringir dos carriles, con el objetivo de evitar percances que pusieran en riesgo la seguridad de los automovilistas.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, destacó que no hubo desgracias que lamentar.