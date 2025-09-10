Pipa de gas explota en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa: fuertes videos

GENERANDO AUDIO...

Se registró una explosión la tarde de este miércoles en inmediaciones de la estación Santa Martha del Metro CDMX, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido por una pipa incendiada sobre el Puente de la Concordia.

Al lugar se movilizan servicios de emergencia para atender la situación y verificar la magnitud de los daños. Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas por el siniestro. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestra a, por lo menos, dos personas con quemaduras.

Fuertes imágenes. Se recomienda discreción:

Como medida preventiva y para evitar que el humo ingrese a las instalaciones, la estación Santa Marta de la Línea A del Metro CDMX permanece cerrada. El resto de las estaciones opera con normalidad, de Pantitlán a La Paz, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas mientras se atiende el incidente.

