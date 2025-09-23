Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco

GENERANDO AUDIO...

Socavón. Foto: GettyImages/Ilustrativa

La noche del lunes, una pipa de Petróleos de México (Pemex) cayó en un enorme socavón ubicado sobre Eje 4 Sur, a la altura de la estación El Rodeo de la Línea 2 del Metrobús, en la alcaldía Iztacalco.

Tras el accidente, el servicio del Metrobús quedó suspendido en ambas direcciones, lo que generó afectaciones a usuarios que se trasladaban por la zona.

Al lugar acudieron equipos de emergencia para resguardar el área y evaluar los riesgos, ya que la unidad transportaba combustible. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Las autoridades capitalinas trabajan para retirar la pipa.

