¡Al fin! Llegan pipas de agua a zona marginada de Iztapalapa

Ante la escasez, en esta colonia de Iztapalapa, hay que comprar un garrafón de agua potable para asearse. Son calles de la colonia El Triángulo, donde es común ver cisternas y contenedores secos.

“Hay veces que uno no tiene agua para lavar los trastes y para el baño ni para bañarse yo tengo que traer garrafones de agua para bañarme”. Jesús Colín | Vecino alcaldía Iztapalapa



Ante la crisis de agua, autoridades de la demarcación envían apoyo. Una caravana de camiones cisterna avanza por las calles sin pavimentar.

Cada miércoles habitantes de la colonia El Triángulo en Iztapalapa esperan con ansias la llegada de una pipa para rellenar sus botes y cisternas.

El servicio es supervisado por empleados de la demarcación.

“Hacemos un barrido, se toca puerta por puerta, el servicio es totalmente gratuito para que tengan acceso bueno para que tengan agua los vecinos”. Rocío Martínez | Jefe Unidad Departamental de Obras, Santa Cruz, Iztapalapa



En esta ocasión, el servicio llegó a las casas de Adrián y Don Raúl, con las pipas llenaron tinacos y contenedores de plástico.



Debe alcanzar mínimo para ocho días.

“Hay veces que nos quedamos hasta un mes sin agua, luego tenemos que estar llenando los tinacos constantemente o agua con garrafón!. Adrián Martínez | Vecino alcaldía Iztapalapa

“El rotoplas y botes, casi una semana más o menos semana y media duran”. Raúl Guevara | Vecino alcaldía Iztapalapa





Pero a veces, no todos alcanzan. Guadalupe espera en su portón desde temprano, asegura que no puede moverse del lugar, porque se le puede escapar la pipa.

“Estoy desde las 8 de la mañana esperando la pipa y más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos es cuando nos llenan algo de agua. Si no estás al pendiente no te dan el agua”. Guadalupe Díaz | Vecina alcaldía Iztapalapa





En tanto, los brigadistas piden a la población no desperdiciar el agua, ante los bajos niveles en el Sistema Cutzamala.