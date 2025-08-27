GENERANDO AUDIO...

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México fue modificada para incluir a scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos dentro de una nueva categoría de vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE). A partir de ahora, quienes los usen deberán tramitar placa, licencia y portar casco, además de circular únicamente por calles y no en banquetas o ciclovías.

¿Qué cambia con la reforma?

Placa y licencia : conductores de scooters y bicimotos eléctricas con potencia de 250 watts hasta 1 KW y velocidad mayor a 25 km/h deberán contar con ambos requisitos.

: conductores de scooters y bicimotos eléctricas con potencia de y velocidad mayor a 25 km/h deberán contar con ambos requisitos. Uso de casco obligatorio .

. Prohibido circular en banquetas y ciclovías : solo podrán transitar por calles, respetando límites de velocidad.

: solo podrán transitar por calles, respetando límites de velocidad. Multas y sanciones a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones.

a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones. Nuevas categorías: los VEMEPE se clasifican en tipo A y B, según su peso y velocidad.

“Justicia vial para peatones y ciclistas”

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la aprobación de la reforma: “La movilidad sostenible también es seguridad. Prohibido circular en banquetas o ciclovías: es justicia vial para peatones y ciclistas”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Macedo (Morena), presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, aseguró que la medida responde al vacío legal que existía: “Antes convivían sin reglas claras bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas, en detrimento de peatones y ciclistas”.

La reforma fue impulsada por legisladores de PVEM, PAN y Morena, y busca homologar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso capitalino sostiene que la electromovilidad ayuda a reducir emisiones, pero debía regularse para evitar accidentes y ordenar el espacio público.

