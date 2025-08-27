Placas, licencia y casco, los nuevos requerimientos para usar scooters y vehículos eléctricos

| 12:12 | José Pablo Espíndola | Uno TV
CDMX reforma Ley de Movilidad: scooters y bicimotos eléctricas deberán tener placa, licencia y casco; multas a quien incumpla.
Foto: Cuartoscuro

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México fue modificada para incluir a scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos dentro de una nueva categoría de vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE). A partir de ahora, quienes los usen deberán tramitar placa, licencia y portar casco, además de circular únicamente por calles y no en banquetas o ciclovías.

¿Qué cambia con la reforma?

  • Placa y licencia: conductores de scooters y bicimotos eléctricas con potencia de 250 watts hasta 1 KW y velocidad mayor a 25 km/h deberán contar con ambos requisitos.
  • Uso de casco obligatorio.
  • Prohibido circular en banquetas y ciclovías: solo podrán transitar por calles, respetando límites de velocidad.
  • Multas y sanciones a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones.
  • Nuevas categorías: los VEMEPE se clasifican en tipo A y B, según su peso y velocidad.

[TE PODRÍA INTERESAR: Que no te multen: licencia y registro, nuevos requerimientos para usar motocicletas y scooters eléctricos]

“Justicia vial para peatones y ciclistas”

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la aprobación de la reforma: “La movilidad sostenible también es seguridad. Prohibido circular en banquetas o ciclovías: es justicia vial para peatones y ciclistas”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Macedo (Morena), presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, aseguró que la medida responde al vacío legal que existía: “Antes convivían sin reglas claras bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas, en detrimento de peatones y ciclistas”.

La reforma fue impulsada por legisladores de PVEM, PAN y Morena, y busca homologar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso capitalino sostiene que la electromovilidad ayuda a reducir emisiones, pero debía regularse para evitar accidentes y ordenar el espacio público.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¿De cuánto es la multa por no usar casco de motociclista en CDMX?

Ciudad de México

¿De cuánto es la multa por no usar casco de motociclista en CDMX?

Cierres por bacheo nocturno hoy en CDMX: evita la zona y toma rutas alternas

Ciudad de México

Cierres por bacheo nocturno hoy en CDMX: evita la zona y toma rutas alternas

Tras cambiar divisas en el AIFA, mujer extranjera es baleada en hotel del Centro Histórico

Ciudad de México

Tras cambiar divisas en el AIFA, mujer extranjera es baleada en hotel del Centro Histórico

Marchas, protestas y eventos culturales se esperan este miércoles 27 de agosto en la CDMX

Ciudad de México

Marchas, protestas y eventos culturales se esperan este miércoles 27 de agosto en la CDMX

Etiquetas: , , ,