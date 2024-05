No habrá reacomodo del plantón de la CNTE en el Zócalo previo a marcha “Marea rosa”

Plantón de la CNTE permanecerá en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

El secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández Morales, aseguró que no habrá reacomodo o reubicación temporal del plantón que mantienen en el Zócalo de la ciudad de México, por lo que si la marcha por la democracia de la “Marea Rosa” quiere realizar su mitin este domingo tendrá que compartir el espacio con los integrantes del magisterio.

“Nosotros vamos a mantenernos firmes sin caer en ninguna provocación, pero igual estamos exigiendo públicamente que debe ser respetado por la gente que venga mañana en esta manifestación electoral, debe ser respetada esa manifestación política que tenemos ahora los maestros de la coordinadora ¿Las casas de campaña no se van a hacer a un lado? Aquí vamos a estar como pueden observar, se están colocando más y esperamos que no haya ninguna confrontación, ¿No sé van a mover para que se pueda dar el evento? No, aquí vamos a seguir”, Pedro Hernández Morales, secretario general sección 9, CNTE

Hernández Morales indicó que a pesar de que ellos identifican a los convocantes a la marcha como parte del grupo político que en su momento impulsó la reforma educativa, esperan convivir sin percance alguno.

“Este espació es un espacio de expresión de una diversidad política importante, es una plaza muy simbólica y bueno, lo que esperamos es que no tengamos ninguna situación con esta gente que nosotros si ubicamos como los responsables de la reforma que nos llevó a una situación de crispación muy fuerte”, Pedro Hernández Morales, secretario general sección 9, CNTE

Las carpas y casas de campaña del magisterio se extienden desde la columna de la asta bandera hacia el Palacio Nacional y el edificio de Gobierno de la Ciudad de México, conocido como el Palacio del Ayuntamiento.

Desde el viernes 17 sobre la calle 5 de mayo se encuentran los camiones con el templete que habría de colocarse para el mitin de la “Marea Rosa”, sin embargo, los trabajadores continúan a la espera de instrucciones para realizar la instalación de la estructura.