Hombre cae del primer piso en Plaza Las Antenas en Iztapalapa

En la plaza captaron al hombre caer del primer piso. Foto: Captura de pantalla

Un hombre que habría caído desde un primer piso en una plaza comercial en la alcaldía Iztapalapa, en Plaza Las Antenas, en Ciudad de México (CDMX), fue captado en video por los asistentes a la misma, este domingo 18 de febrero.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo los asistentes se arremolinan en torno a un cubo central en Plaza Las Antenas en el primer piso. Mientras un hombre yace inmóvil en la planta baja.

Ver más Se cayó una persona desde el primer piso en Plaza las Antenas en Periférico Oriente y Av. Tláhuac. Personal de P. Civil Iztapalapa lo atiende y traslada. pic.twitter.com/oozyzP2X1C — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) February 19, 2024

Ante la mirada de decenas de curiosos en plaza las Antenas, una persona se acerca al hombre que no se mueve y que ha quedado extendido entre plantas ornamentales. Aparentemente, le hablan para ver si reacciona, pero no escucha y no se mueve.

Presuntamente, el hombre se habría caído desde el primer piso de la plaza comercial. Algunas versiones apuntan a que él mismo se habría aventado. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con informes oficiales de las autoridades y, hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la persona.

No sería la primera vez que un hombre se avienta en una plaza comercial

Otro caso de un hombre que cayó desde el tercer piso en una plaza comercial. A mediados del año pasado un hombre se habría arrojado de manera similar en la plaza comercial Reforma 222 para hacerse daño.

Cayó de un tercer piso del edificio de Reforma 222 ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX), y murió. Según reportes preliminares, se habría arrojado, en un intento de quitarse la vida. Al lugar llegaron los servicios de emergencia, quienes acordonaron la zona y retiraron el cuerpo.

