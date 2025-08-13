GENERANDO AUDIO...

Plaza Mítikah. Foto: @SGIRPC_CDMX

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, informó que se suspendieron todas las actividades en Plaza Mítikah hasta que se subsanen las fallas detectadas, luego de que un elevador se desplomara este martes en la plaza ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, colonia Xoco, Ciudad de México.

La medida busca garantizar la seguridad de los visitantes, mientras la Fiscalía de la Ciudad de México realiza investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas. Mendoza Acevedo aseguró que ambos lesionados recibirán todo el apoyo necesario por parte de la alcaldía y subrayó que “en Benito Juárez, el orden y la seguridad son primero”.

Dos personas resultan lesionadas en Plaza Mítikah

El incidente dejó como saldo dos personas heridas: un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes sufrieron lesiones en la cabeza y cervicales. Fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de la demarcación y trasladados a un hospital para su valoración médica.

El desplome del elevador encendió alertas sobre la seguridad en instalaciones críticas de la plaza, por lo que las autoridades realizarán una revisión completa de las medidas de protección civil antes de permitir la reapertura del lugar.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, agregó el alcalde, reiterando que la prioridad es garantizar un entorno seguro para todos los visitantes.

