Poca participación y confusión entre votantes en las elecciones judiciales en la CDMX: testimonios

Escasa participación y confusión entre los votantes fue el común denominador de los comicios del Poder Judicial en la Ciudad de México.

En un sondeo que Uno TV levantó en algunas de las casillas, ciudadanos señalaron que hubo poca información para saber por quién votar.

“Yo recibí muy poca información, en lo particular, para decidir por quién votar, la muestra es que ahorita muchos nombres, nunca los había escuchado, salvo a dos o a tres nada más, pero con muchas dudas”, señaló Raúl Guzmán Saucedo, votante en la alcaldía Iztapalapa.

“Son muchas hojas, está un poco confuso, creo que pudo haber sido mejor el hecho de cómo se hizo cada boleta, porque sí estaba un poco confusa y difícil”, expresó, por su parte, Karla Delgadillo, votante de la alcaldía Coyoacán.

En Iztapalapa, los adultos mayores fueron quienes más acudieron a las urnas.

Quienes llevaron sus apuntes para votar a primera hora se encontraron con otro escenario que se repitió en diferentes puntos: la demora en la apertura de los centros de votación… En la Cuauhtémoc, la casilla 4540, abrió con una hora de retraso.

En Azcapotzalco, la señora Marcela Dueñas fue la primera en llegar a la casilla 0098, recibió sus papeletas e ingresó a la mampara, sacó de su mochila sus apuntes. Después de 20 minutos introdujo las boletas a la urna.

“Traigo como 20 acordeones, anoche hice el último, pregunté, ‘¿una casilla?’, y me dicen ‘no va a haber seis’ y aquí me dice, no son nueve, las otras tres, pues ya tuve que revisarlas con calma, pero sí lo logré”, contó la votante.

La mujer señaló, además, que los colores de las boletas eran “confusos”, mientras que en Benito Juárez, Rubén, uno de los votantes, se quejó por las letras pequeñas de las boletas, las cuales, sin sus lentes, fueron complicadas de ver.

“Creo que tardé unos 15 minutos, porque a pesar de que hice el ejercicio de meterme a la página del INE y el simulador, pues sí, de pronto es confuso”, expresó, por su parte, María Fernanda, votante en la alcaldía Benito Juárez.

Este domingo hubo algo que no cambió: las casillas especiales registraron la mayor concurrencia de votantes.

“La casilla donde me tocaba no habían abierto, y busqué otra que me quedara cerca del trabajo. Tardé unos 15 minutos, en lo que pasaba la fila y eso”, señaló Rogelio Pablo Reyes, votante en la alcaldía Iztapalapa.