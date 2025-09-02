Policía agredida por “Lady Cerda” interpone denuncia ante la Fiscalía CDMX

GENERANDO AUDIO...

Denunciaron a “Lady Cerda” en CDMX. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en contra de una mujer, apodada “Lady Cerda”, quien la agredió verbalmente en un punto de revisión del programa “Conduce sin Alcohol”.

¿Qué se sabe de la denuncia?

En una tarjeta informativa, la SSC-CDMX indicó que la uniformada fue acompañada por mandos de la dependencia y personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y contará con asesoría durante todo el proceso legal.

“Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol acudió a presentar su denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED). Esta Secretaría dará acompañamiento y asesoría a la uniformada durante el proceso que derive de la integración de la carpeta de investigación del caso”.

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X, antes Twitter, el video en el que se observa a la mujer insultando a la oficial, lo que provocó que en redes sociales se le apodara como “Lady Cerda”.

Según se reportó, la mujer había asistido al concierto de Shakira en la Ciudad de México y se encontraba en estado de ebriedad. Al ser detenida en un punto del alcoholímetro, reaccionó de forma agresiva contra los elementos policiacos.

En el video se muestra cómo la acompañante de la conductora rompe un billete de 500 pesos y lanza los pedazos a los policías, mientras continúa insultando a los elementos de la SSC-CDMX.

“Lady Cerda” se suma a la lista de personas que se han viralizado por agredir a policías, como Ximena Pichel, apodada “Lady Racista”, quien fue señalada por insultar a un uniformado por su color de piel.

