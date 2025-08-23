GENERANDO AUDIO...

La pelea del policía y el joven fue captada en video. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un juez autorizó la prisión domiciliaria para los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) acusados por la muerte de un motociclista durante una riña en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. El agente Julio César “N” es señalado por homicidio calificado, mientras que su compañero Luis Arturo “N” enfrenta cargos por abuso de autoridad.

Policías involucrados en muerte de motociclista seguirán proceso fuera del Reclusorio Oriente

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer la información en su cuenta en la red social X, el juez resolvió que ambos elementos de la SSC CDMX pueden abandonar el Reclusorio Oriente mientras se mantengan bajo ciertas condiciones, entre ellas, cumplir su proceso judicial en prisión domiciliaria.

Hasta este jueves 29 de mayo de 2025, ambos agentes aún permanecen en el penal, en espera de que se formalicen los trámites requeridos para su salida.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en la colonia Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza, cuando los policías involucrados protagonizaron una riña con dos motociclistas, uno de ellos identificado como Christopher, de 21 años.

Video muestra riña entre policías y motociclistas en Jardín Balbuena

En redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en el que ocurrió el enfrentamiento. Las imágenes evidencian cómo, tras un intercambio de golpes, uno de los policías cae al suelo. En ese instante, se observa cómo el oficial Julio César “N” acciona su arma de fuego contra el joven.

El impacto causó la muerte de Christopher, quien iba acompañado por su padre. Ambos circulaban en motocicleta cuando fueron interceptados por los elementos de la SSC para una revisión de rutina.

Defensa argumenta legítima defensa tras disparo en riña

Durante la audiencia celebrada el jueves 21 de agosto, la defensa de los policías sostuvo que el agente disparó en legítima defensa, alegando que el joven lo golpeaba mientras se encontraba tirado en el suelo.

Asimismo, se indicó que la riña se habría originado luego de que los motociclistas se resistieran a la revisión debido a que transportaban dinero en efectivo, producto de una venta reciente. Temían que los agentes les decomisaran el dinero.

El caso ha generado atención pública por tratarse de un hecho captado en video, y que involucra directamente a miembros activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene la acusación de homicidio calificado contra Julio César “N” y de abuso de autoridad contra Luis Arturo “N”, mientras continúa el proceso judicial bajo la nueva modalidad autorizada.

