Policía de CDMX disparo su arma contra motociclista. Foto: Cuartoscuro

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fue detenido después de disparar contra un motociclista durante una riña en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. La víctima, un joven de 21 años, murió tras ser trasladada a un hospital.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos motociclistas se enfrentan a golpes con oficiales, hasta que uno de ellos cae al suelo. En la grabación se observa cuando un policía acciona su arma de cargo contra el joven, quien posteriormente perdió la vida.

SSC CDMX confirma la detención del policía

La dependencia capitalina informó que el hecho ocurrió en un punto de revisión en avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier. Según el comunicado, los tripulantes de la motocicleta se negaron a la revisión, se tornaron agresivos y comenzaron una riña con los uniformados.

“Derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados”, precisó la SSC.

El joven lesionado fue llevado a un hospital con una herida de bala en la cabeza, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Investigación en curso

El policía que disparó fue detenido y, junto con su arma, quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Al mismo tiempo, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta administrativa para colaborar en las indagatorias.

