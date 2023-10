“No eres ni el primero ni el único”: policía evidencia a funcionario que intentaba “charolear” para evitar multa

Un policía de la Ciudad de México no se dejó intimidar e infraccionó a un presunto funcionario que lo habría pretendido “charolear” para evitar una multa de tránsito.

A través de redes sociales se compartió el video grabado por el mismo funcionario, quien iba en una moto y había sido detenido en una vialidad capitalina.

En la grabación, el uniformado le señala al sujeto que había cometido una infracción y, al momento de solicitar su licencia, le enseña una credencial de la Fiscalía.

“Claro que sí (vienes circulando entre carriles). Posteriormente al momento de entrevistarme contigo te solicito una licencia y una tarjeta y me muestras una credencial de la Fiscalía. Y posteriormente me enseñas otro logotipo de gobierno. Tú no puedes hacer eso porque eres un servidor público”.

Además de negar la infracción y estar en su día libre, el hombre le manifiesta al uniformado que no está facultado para multarlo por no ser de tránsito.

Sin embargo, el policía capitalino “ilustra” al presunto funcionario, y además de identificarse como Erick Isaías Vero Olvera, placa 883147, agrega que no lleva la tarjeta de circulación vigente.

El oficial Vero Olvera argumenta que él no lo sancionará, para no caer en usurpación de funciones, pero sí lo pondrá a disposición de la autoridad competente.

Finalmente, el policía nuevamente le solicita que baje de la moto o de lo contrario lo presentará ante un juzgado cívico por abuso de autoridad.

“Tú estás obligado a cumplir como ciudadano y como servidor público. Ya te di mis datos, te voy a pedir de favor que desciendas para ingresar la motocicleta, así de sencillo. A mí no me interesas si grabas, anotas mi nombre, lo que sea. No eres ni el primero ni el único, no estoy haciendo las cosas mal. Bájate, ya te expliqué”.

Policía de la CDMX.