GENERANDO AUDIO...

Hombre intenta lanzarse desde hotel en CDMX Foto: Getty Images / Ilustrativa

La policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) protagonizó un tenso momento cuando intentó evitar que un hombre se arrojara desde la ventana de un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc.

Uno de los uniformados, mientras sostenía al hombre con fuerza para evitar que se cayera, gritaba desesperado: “¡Me quiere morder!”, mientras el joven abría su boca para alcanzar el brazo del oficial.

El video del rescate se hizo viral en redes sociales.

Policía impide intento de suicidio

El hecho quedó registrado en video y muestra a varios elementos de la SSC sosteniendo al hombre que buscaba soltarse para caer desde una gran altura. En el clip se escucha a uno de los agentes gritar:

“¡No te jales, ayúdenme por arriba!”,

mientras otro responde alarmado:

“¡Me quiere morder!”.

Abajo del edificio, más policías colocaban colchones y cobijas para amortiguar una posible caída, mientras curiosos observaban desde la calle el rescate.

El hombre cayó, pero sobrevivió

Pese al esfuerzo de los uniformados, el joven logró soltarse y cayó. Sin embargo, gracias a las maniobras de los elementos y los colchones colocados, sólo resultó con lesiones leves.

De inmediato fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital cercano, donde se reporta fuera de peligro.

Los agentes que participaron en el rescate fueron reconocidos por los usuarios de internet por su paciencia y rápida acción. Entre los comentarios destacan:

“El policía literal arriesgó su vida para salvarlo. Mis respetos.”

“Por poco y termina en tragedia.”

El video del rescate se volvió viral en redes sociales, donde usuarios aplaudieron el esfuerzo del agente que, entre gritos de angustia y resistencia, hizo todo por evitar una tragedia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]