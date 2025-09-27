Policía y bomberos atienden a hombre que amenazaba con suicidarse en Azcapotzalco

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró esta tarde en la colonia Aquiles Serdán, Azcapotzalco, luego de que un hombre se subiera a la estructura de un poste semafórico y presuntamente manifestara intenciones de suicidarse.

Los hechos se reportaron en la esquina de las calles Aquiles Serdán y Manuel Acuña.

Autoridades atienden en Azcapotzalco

El incidente fue registrado a unos metros de la estación Camarones de la Línea 7 del Metro. De inmediato, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar para establecer un perímetro de seguridad y evaluar la situación.

Testigos y videos circulantes en redes sociales captaron el momento de tensión. En las imágenes se observaba al individuo, cuya identidad se desconoce, caminando con precaución sobre los postes que sostienen los semáforos, agarrándose en ocasiones de los cables para mantener el equilibrio, mientras era vigilado de cerca por las autoridades.

La intervención culminó cuando bomberos utilizaron una escalera para acceder a la estructura y lograr bajar al sujeto de manera segura, evitando una tragedia.

Normalización de la zona

Tras el rescate exitoso, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar y la circulación en la zona fue normalizada. Las circunstancias oficiales del incidente aún no han sido dadas a conocer por las autoridades.

