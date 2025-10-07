GENERANDO AUDIO...

Foto: Concertación Política CDMX

Tras los hechos del 2 de octubre, un grupo de policías —tanto en activo como jubilados— de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se manifiestan este lunes en el Zócalo capitalino para exigir, entre otras cosas, mejores condiciones laborales.

Los inconformes, acompañados por familiares, bloquean la vialidad sobre Eje Central y Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, provocando afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la SSC, a las 17:36 horas, continuaba el bloqueo en ambos sentidos, por lo que recomendó como alternativas viales las avenidas Balderas, Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte.

En redes sociales, circulan imágenes y videos que muestran a los manifestantes portando pancartas y consignas en las que dicen: “Los policías son seres humanos, sus familiares lo esperamos sanos y salvos”.

94 policías lesionados durante la marcha del 2 de octubre

Durante la movilización del 2 de octubre, se registraron saqueos, pintas, vandalismo y enfrentamientos en distintos puntos del centro de la capital.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó que en el operativo participaron mil 500 policías de distintas corporaciones, incluyendo la Policía Preventiva, Metropolitana, Auxiliar y Bancaria e Industrial, además de agentes de tránsito y paramédicos del ERUM.

El funcionario reportó que 94 policías resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales para su atención médica.

De ellos, la mayoría fue dada de alta en las horas siguientes, aunque tres permanecen delicados y requerirán cuidados especiales.

