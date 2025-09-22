Policías de CDMX impiden que joven se lance de puente en Periférico

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, elementos de la PBI rescataron a un joven. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Ciudad de México (CDMX), un joven de 23 años que intentaba arrojarse desde un puente vehicular hacia los carriles centrales del Periférico fue rescatado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes actuaron de forma oportuna tras recibir un reporte de emergencia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Así salvaron policías de CDMX a joven

El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Desierto de los Leones y Boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia Lomas de San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón. A través del C2 Poniente, se alertó a los uniformados sobre una persona con aparentes intenciones suicidas.

Al llegar al punto, los policías activaron los protocolos correspondientes y lograron evitar que el joven se arrojara al vacío. En el sitio, confesó que enfrentaba problemas familiares y económicos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“De manera inmediata, los policías bancarios aplicaron los protocolos correspondientes, y lograron poner al individuo bajo resguardo. Al entablar diálogo con el hombre de 23 años de edad, señaló que deseaba terminar con su vida debido a que tenía problemas familiares y económicos”, indicó la SSC-CDMX.

[TE PUEDE INTERESAR: Actualizan a 29 las víctimas mortales por explosión de pipa en Iztapalapa]

Paramédicos lo atendieron por una crisis nerviosa y confirmaron el intento de suicidio. Más tarde, familiares acudieron al lugar y se hicieron cargo del joven.

La SSC y la PBI reiteraron su compromiso con la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía en situaciones críticas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]