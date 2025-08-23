GENERANDO AUDIO...

SSC-CDMX detiene a dos en Iztapalapa con réplica de arma. Foto: Getty.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron en calles de la alcaldía Iztapalapa a dos hombres en posesión de una réplica de arma de fuego, a quienes se les señaló como los probables responsables de asaltar a un joven de 19 años.

Asalto en calles de Iztapalapa

Los hechos ocurrieron en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, cuando policías realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Villa Pozos y Villa de Canes. En ese punto, un hombre solicitó apoyo mientras corría detrás de una motocicleta naranja y negra, indicando que los tripulantes lo habían amagado con una pistola para despojarlo de dinero en efectivo.

Revisión preventiva y hallazgo de réplica de arma

Tras dar alcance a los sujetos, los uniformados aplicaron una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales. Durante la inspección encontraron entre sus ropas una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo que la víctima identificó como suyo.

Detenidos puestos a disposición del Ministerio Público

Los hombres, de 40 y 29 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos y trasladados junto con la motocicleta y el dinero recuperado al agente del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Antecedentes penales de uno de los detenidos

Durante la revisión de antecedentes, se confirmó que el detenido de 29 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024, ambos por delitos contra la salud.

