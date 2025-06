GENERANDO AUDIO...

Extraña mujer es captada en CDMX. Foto: Getty

Lo que parecía ser una rutina nocturna normal de policías en calles de Xochimilco, en la Ciudad de México, terminó con un video que ha generado un debate en redes sociales sobre si se trata de un ente o una persona en estado inconveniente.

La grabación, que comenzó a circular en plataformas digitales, muestra también la reacción de los elementos de seguridad, quienes no ocultaron su miedo ante la situación.

¿Un fantasma? Así es el video de la extraña mujer en Xochimilco

De acuerdo con el video, los oficiales grabaron el momento en el que se toparon con una mujer a quien no se le veía el rostro, pues tenía el cabello completamente en la cara.

Además, la joven, que se encontraba en una posición encorvada portando una sudadera color claro y unas calcetas negras, permanecía inmóvil sobre la banqueta, sin prestar atención a la presencia de los oficiales.

En medio de la incredulidad, el policía que manejaba la patrulla hace sonar el claxon de la unidad, sin que el ruido pareciera generar una reacción en la joven, que permaneció inmóvil ante el paso de los agentes de seguridad capitalina.

Los oficiales, que no perdieron oportunidad de capturar el momento, siguieron su camino, sin que, a la distancia, la mujer pareciera reaccionar, pues se quedó inmóvil tras el andar de la patrulla.

Debate inicia en redes sociales

Tras compartirse las imágenes, decenas de cibernautas lamentaron el actuar de los policías, quienes no se detuvieron en el lugar para apoyar a la mujer, desechando la versión de que pudiera tratarse de un momento sobrenatural y simplemente era producto del consumo de sustancias ilícitas.

“Es una simple consumidora”, “Un adicto: zombie”, “Fentanilo”, “Los policías: no me pagan lo suficiente”, “Ya comenzaron a aparecer fentanilocos en CDMX”, “Se metió fentanilo hasta por las orejas”, “¿Y la revisión de rutina? No le saquen”, “Miedosos los polis”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.