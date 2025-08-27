Tras balacera, implicados huyen al Metro y policías ingresan a buscarlos

GENERANDO AUDIO...

SSC CDMX ingresó a metro Normal en un operativo. Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo en las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 del Metro tras un ataque armado en el Centro Histórico.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos dispararon contra una persona extranjera, en el Hotel Congreso, en un intento de asalto, y huyeron en una motocicleta, para posteriormente ingresar al medio transporte, en la estación Allende, lo que derivó en la intervención inmediata de la policía capitalina.

Buscan a presuntos responsables dentro del Metro

El despliegue tenía como objetivo localizar a dos hombres relacionados con un presunto robo en el Hotel Congreso que habrían huido en el transporte público. Para ello, elementos de la SSC ingresaron a los andenes y subieron a un convoy, en busca de los presuntos responsables.

Durante el operativo, la circulación de trenes se interrumpió de manera momentánea, lo que generó retrasos en el servicio. Testigos difundieron en redes sociales imágenes y videos de la fuerte presencia policial en la zona.

“No hubo detonaciones dentro de instalaciones”: Metro

Más tarde, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el personal de la SSC ingresó únicamente a las estaciones San Cosme y Normal para ubicar a dos hombres señalados en el incidente ocurrido en el exterior.

El organismo aclaró que no hubo detonaciones dentro de las instalaciones y que, tras el operativo, la marcha de los trenes se normalizó.

Posteriormente, la SSC CDMX confirmó que el operativo tenía el objetivo de localizar a los dos implicados en el robo a una ciudadana extranjera y que se llevó a cabo el operativo en las instalaciones de las estaciones Normal y San Cosme, sin embargo, no pudieron dar con los responsables y hasta el momento no se han confirmado detenciones por estos hechos.

