Policías localizan a dos mujeres extraviadas en Los Dinamos

Localizan mujeres extraviadas en Los Dinamos. FOTO: Getty. – Archivo

Dos mujeres que se habían perdido en el Parque Ecoturístico Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras, fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras un operativo de búsqueda este miércoles.

De acuerdo con la dependencia, los oficiales de la Policía Auxiliar acudieron al Cuarto Dinamo luego de recibir el reporte del extravío. En coordinación con la Subdirección de Atención a Emergencias y Riesgos, iniciaron un recorrido por el Camino a la Cañada para dar con las dos mujeres.

Después de varios minutos de recorrido, los policías localizaron a las mujeres —de 31 y 32 años— en la zona conocida como Cienaguillas, dentro del área boscosa del parque. Ambas coincidían con la descripción del reporte y fueron resguardadas para su traslado a un punto seguro.

Al lugar también llegaron paramédicos, quienes revisaron a las dos personas y determinaron que presentaban crisis nerviosa, pero se encontraban estables y no fue necesario llevarlas al hospital.

Antes de retirarse, las mujeres agradecieron a los oficiales por su apoyo y por ayudarlas a regresar sanas y salvas. Las autoridades recordaron a los visitantes del parque la importancia de no alejarse de los senderos señalados y avisar siempre a alguien sobre sus recorridos.