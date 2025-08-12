Policías rescatan a familia tras deslizamiento que bloqueó su casa en La Magdalena Contreras

GENERANDO AUDIO...

Deslizamiento en La Magdalena Contreras por lluvias bloquea vivienda. Foto:SSC CDMX

Policías sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) auxiliaron a los integrantes de una familia que permanecían dentro de una vivienda en la calle Ayuntamiento, colonia San Bernabé Ocoltepec, en La Magdalena Contreras, luego de que un deslizamiento de tierra bloqueara por completo el acceso principal del inmueble.

Deslizamiento bloqueó la entrada de la vivienda

De acuerdo con la SSC, el incidente ocurrió cuando una acumulación de tierra y vegetación descendió hacia la fachada del domicilio, imposibilitando la salida de sus ocupantes. El reporte indica que tres mujeres se encontraban dentro del inmueble al momento del bloqueo.

En el lugar, los uniformados, en conjunto con personal de Protección Civil, Bomberos y Secretaría de la Defensa Nacional, emplearon herramientas para cortar arbustos y ramas, además de remover escombros y material terroso con el fin de liberar el acceso. Se apoyó a las habitantes para que salieran de forma segura y se mantuvieran en un área alejada del riesgo.

Operativo de rescate en La Magdalena Contreras

Al menos cinco elementos de la Policía Sectorial participaron en la maniobra. En imágenes captadas en video se observa a los agentes coordinando acciones para despejar el acceso, retirar follaje y asistir a las mujeres a cruzar la zona afectada.

Protección Civil de la demarcación informó que, aunque no hubo personas lesionadas, se verificará el talud de tierra para descartar nuevos desprendimientos. “Se mantendrá vigilancia en la zona para evitar que la obstrucción vuelva a repetirse mientras se realizan trabajos de contención”, puntualizó la autoridad local.

