Vendedor de merengues. Foto: Getty Images

Un vendedor de merengues fue retirado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la estación Consulado de la Línea 5 del Metro CDMX, luego de que presuntamente realizara venta de productos dentro de los vagones, lo cual está prohibido por la ley.

En un video que circula en redes sociales se observa a dos oficiales forcejeando con el hombre, cuya mercancía terminó tirada en el suelo, mientras algunos pasajeros reclamaban que “no estaba vendiendo”, lo que desató polémica y debate en plataformas digitales.

La versión de la SSC-CDMX sobre merenguero en el Metro

En un comunicado, la SSC explicó que el personal de la Policía Auxiliar exhortó al hombre a retirarse del vagón donde ofrecía los merengues, ya que la venta de productos está prohibida en el Sistema de Transporte Colectivo conforme al Artículo 230 de la Ley de Movilidad y al Artículo 29, fracción XIV de la Ley de Cultura Cívica.

La dependencia señaló que al indicarle que sería trasladado ante un juez cívico, el hombre lo negó, pero varios pasajeros consumían los postres. Añadió que el vendedor se tornó agresivo, amenazó a las oficiales y forcejeó con ellas cuando intentó descender en una estación.

De acuerdo con la SSC, el sujeto finalmente bajó y salió corriendo de las instalaciones, mientras los productos fueron trasladados al cubículo del jefe de estación. La Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar tomó conocimiento de los hechos.